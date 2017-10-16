Широков: «Ничья с «Севильей» будет для «Спартака» провалом»

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о завтрашнем матче красно-белых против «Севильи» в Лиге чемпионов.

«Поражение почти не оставит шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Впереди два матча подряд с «Севильей», и «Спартаку» нужно уйти в плюс относительно испанцев. Или, в крайнем случае, поделить с ними очки. Ничья в московском матче не будет провалом. Приемлемым результатом сдвоенных матчей с «Севильей» будут три очка. Хорошим – четыре, а отличным – шесть. Все остальное плохо.

«Спартак» стал выглядеть лучше, чем в начале сезона: потихоньку в строй возвращаются лидеры, набирают оптимальную форму. В Грозном всегда непросто играть, но спартаковцы выглядели неплохо и победили по делу. Была пауза на игры сборных. «Спартак» хорошо поработал в это время, потому провалов в концовках теперь нет», — сказал бывший капитан сборной России.

Напомним, испанский клуб с четырьмя очками лидирует в группе E. «Спартак» и «Ливерпуль» набрали по два балла и делят вторую строчку.