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    Широков: «Ничья с «Севильей» будет для «Спартака» провалом»

    Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о завтрашнем матче красно-белых против «Севильи» в Лиге чемпионов.

    «Поражение почти не оставит шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Впереди два матча подряд с «Севильей», и «Спартаку» нужно уйти в плюс относительно испанцев. Или, в крайнем случае, поделить с ними очки. Ничья в московском матче не будет провалом. Приемлемым результатом сдвоенных матчей с «Севильей» будут три очка. Хорошим – четыре, а отличным – шесть. Все остальное плохо.

    «Спартак» стал выглядеть лучше, чем в начале сезона: потихоньку в строй возвращаются лидеры, набирают оптимальную форму. В Грозном всегда непросто играть, но спартаковцы выглядели неплохо и победили по делу. Была пауза на игры сборных. «Спартак» хорошо поработал в это время, потому провалов в концовках теперь нет», — сказал бывший капитан сборной России.

    Напомним, испанский клуб с четырьмя очками лидирует в группе E. «Спартак» и «Ливерпуль» набрали по два балла и делят вторую строчку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2017 22:48
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 октября 2017, 14:37

      Надо выходить и биться. А там...как карта ляжет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 11:14

      играть нужно на победу, ну а если ничья тоже ничего плохого просто ситуация усложниться если Ливер победит Марибор.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 октября 2017, 09:37

      Будут играть как в прошлом году - шанс есть!Болеем за вас,удачи!

      2
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 17 октября 2017, 06:16

      Охота просто поболеть
      Глубокой ночью под кружечку пива,
      На интересную игру посмотреть,
      Чтоб всё было красиво.
      А кому фанатизма не хватает - Спартак Чемпион!
      Всегда и повсеместно, как бы не играл Он.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 октября 2017, 05:00

      Шанс есть !.....надо играть собрано и упорно...удачи Спартачам)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 17 октября 2017, 04:30

      Ничья с «Севильей» будет для «Спартака» победой

      5
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 17 октября 2017, 03:02

      Спартак на подъёме, есть пополнение из лазарета. Если не перегорят и сил хватит - шанс есть.... По-любэ, удачи!

      4
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 октября 2017, 02:29

      Спартак выиграет 3:2 . И это мой прогноз.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 17 октября 2017, 01:27

      Ничья для спартака будет наивысшим достижением в ЛЧ.

      -2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Павел Амурский 21 октября 2017, 17:48

      Не позорься, Знаток, утрись.

      1
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      Рейтинг: +31

      <Бывший Футболист> 17 октября 2017, 01:10

      Ничья не будет провалом,а вот поражения это да!Как вообще можно говорить,что ничья это провал,в матче может произойти все,что угодно,удаление на 2 минуте и матч может быть победным!

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