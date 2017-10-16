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  • Широков: «Ничья с «Севильей» будет для «Спартака» провалом»

Широков: «Ничья с «Севильей» будет для «Спартака» провалом»

16 октября 2017, 22:48
30

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о завтрашнем матче красно-белых против «Севильи» в Лиге чемпионов.

«Поражение почти не оставит шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Впереди два матча подряд с «Севильей», и «Спартаку» нужно уйти в плюс относительно испанцев. Или, в крайнем случае, поделить с ними очки. Ничья в московском матче не будет провалом. Приемлемым результатом сдвоенных матчей с «Севильей» будут три очка. Хорошим – четыре, а отличным – шесть. Все остальное плохо.

«Спартак» стал выглядеть лучше, чем в начале сезона: потихоньку в строй возвращаются лидеры, набирают оптимальную форму. В Грозном всегда непросто играть, но спартаковцы выглядели неплохо и победили по делу. Была пауза на игры сборных. «Спартак» хорошо поработал в это время, потому провалов в концовках теперь нет», — сказал бывший капитан сборной России.

Напомним, испанский клуб с четырьмя очками лидирует в группе E. «Спартак» и «Ливерпуль» набрали по два балла и делят вторую строчку.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак Севилья Россия Широков Роман
Комментарии (30)
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_Marqella_
1508183701
Ну сложно будет выиграть, вангую 1-2 Севилья...))
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insider_retro
1508183857
Высказалась уже масса экспертов, аналитиков и различных бывших... Всё понятно, очевидно и просчитано... Подождём с надеждой!!...
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DOCTOR PENALTY
1508183995
....В заголовке - будет провалом, в тексте - не будет провалом. Хрен поймёшь что сказал категоричный Рома.
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3a zenit
1508185164
проиграет Спартак
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Сармат Ростов
1508187462
Вроде все по делу сказал. Болеем за "Спартак"!!!
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rostik-100
1508189522
Спарак давай победа и только победа
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Котфеееее
1508190824
Спартаку не на что надеяться с Севильей,просто не выдержит темпа.
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Павел Амурский
1508192822
Ничья для спартака будет наивысшим достижением в ЛЧ.
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GoLenaStop
1508198569
Спартак на подъёме, есть пополнение из лазарета. Если не перегорят и сил хватит - шанс есть.... По-любэ, удачи!
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Lakhamu
1508203839
Ничья с «Севильей» будет для «Спартака» победой
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