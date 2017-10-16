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  • Мутко: «Испанцы поторопились, сообщив о матче с Россией в Санкт-Петербурге»

Мутко: «Испанцы поторопились, сообщив о матче с Россией в Санкт-Петербурге»

16 октября 2017, 21:50
11

Глава РФС Виталий Мутко поставил под сомнение информацию о том, что товарищеский матч РоссияИспания пройдет в Санкт-Петербурге.

«Мы же не просто так в официальном сообщении РФС акцентировали внимание на том, что города и стадионы, где пройдут встречи с Аргентиной и Испанией, объявим позже. Испанцы, конечно, немного поторопились, заявив о Петербурге, хотя мы о таком не договаривались. Просто все дело в том, что они сами очень хотят сыграть именно на берегах Невы, да и мы видим в Санкт-Петербурге идеальную площадку для игры высокого ранга.

В Питере великолепные болельщики, которые любят не только клубный футбол, но и сборную. Кубок конфедераций там прошел на высшем уровне, да и пора всерьез готовиться к чемпионату мира. Так что пока главный ориентир на матч с испанцами — Санкт-Петербург, но документально оформить и принять окончательное решение сможем лишь через несколько дней.

Что касается московского матча с Аргентиной, то с «Лужниками» пока тоже есть некие технические аспекты и недоработки, о которых я бы не хотел говорить, но которые предстоит уладить в кратчайшие сроки. Безусловно, матч с Аргентиной станет отличным поводом для открытия стадиона, но призываю всех — запаситесь терпением, все согласования должны произойти в начале следующей недели», — сказал Мутко.

Встреча с «красной фурией» запланирована на 11-е ноября.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Мутко Виталий
Комментарии (11)
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mihail200606
1508180941
Опять мутит Мутко..
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Полная Канистра
1508182264
опять в лужу сел
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Zubo
1508185287
Детский сад какой то !
Ответить
ufos73
1508188363
О чем эта новость???
Ответить
сашка0714
1508192174
Даешь битую испанию в питере
Ответить
+50/-50
1508192776
Давай ближе к югу. Там теплее.
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1508193412
в питере крыша есть
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Mariner
1508205636
Много городов у нас в России, Нету пальцев столько на ногах, С каждым годом всё они красивей, Утопают в солнце и в снегах. В Ростове шикарные плюхи, Размером с большую печать, В Москве оху*тельно нюхать, В Челябинске лучше торчать. А в Питере - пить! В Питере - пить! В Питере тире - пить!
Ответить
Шефф28
1508221256
Да зачем нужен этот Питер, обещали все стадионы открывать матчами сборной,вот и пусть Аргентина в лужниках а Испания в Ростове.тем более что ростов это заслужил.45 тыс зрителей гарантировано
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Decorhome
1508243105
Бедные обрадовались)
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