Мутко: «Испанцы поторопились, сообщив о матче с Россией в Санкт-Петербурге»

Глава РФС Виталий Мутко поставил под сомнение информацию о том, что товарищеский матч Россия – Испания пройдет в Санкт-Петербурге.

«Мы же не просто так в официальном сообщении РФС акцентировали внимание на том, что города и стадионы, где пройдут встречи с Аргентиной и Испанией, объявим позже. Испанцы, конечно, немного поторопились, заявив о Петербурге, хотя мы о таком не договаривались. Просто все дело в том, что они сами очень хотят сыграть именно на берегах Невы, да и мы видим в Санкт-Петербурге идеальную площадку для игры высокого ранга.

В Питере великолепные болельщики, которые любят не только клубный футбол, но и сборную. Кубок конфедераций там прошел на высшем уровне, да и пора всерьез готовиться к чемпионату мира. Так что пока главный ориентир на матч с испанцами — Санкт-Петербург, но документально оформить и принять окончательное решение сможем лишь через несколько дней.

Что касается московского матча с Аргентиной, то с «Лужниками» пока тоже есть некие технические аспекты и недоработки, о которых я бы не хотел говорить, но которые предстоит уладить в кратчайшие сроки. Безусловно, матч с Аргентиной станет отличным поводом для открытия стадиона, но призываю всех — запаситесь терпением, все согласования должны произойти в начале следующей недели», — сказал Мутко.

Встреча с «красной фурией» запланирована на 11-е ноября.