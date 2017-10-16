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    Мутко: «Испанцы поторопились, сообщив о матче с Россией в Санкт-Петербурге»

    Глава РФС Виталий Мутко поставил под сомнение информацию о том, что товарищеский матч РоссияИспания пройдет в Санкт-Петербурге.

    «Мы же не просто так в официальном сообщении РФС акцентировали внимание на том, что города и стадионы, где пройдут встречи с Аргентиной и Испанией, объявим позже. Испанцы, конечно, немного поторопились, заявив о Петербурге, хотя мы о таком не договаривались. Просто все дело в том, что они сами очень хотят сыграть именно на берегах Невы, да и мы видим в Санкт-Петербурге идеальную площадку для игры высокого ранга.

    В Питере великолепные болельщики, которые любят не только клубный футбол, но и сборную. Кубок конфедераций там прошел на высшем уровне, да и пора всерьез готовиться к чемпионату мира. Так что пока главный ориентир на матч с испанцами — Санкт-Петербург, но документально оформить и принять окончательное решение сможем лишь через несколько дней.

    Что касается московского матча с Аргентиной, то с «Лужниками» пока тоже есть некие технические аспекты и недоработки, о которых я бы не хотел говорить, но которые предстоит уладить в кратчайшие сроки. Безусловно, матч с Аргентиной станет отличным поводом для открытия стадиона, но призываю всех — запаситесь терпением, все согласования должны произойти в начале следующей недели», — сказал Мутко.

    Встреча с «красной фурией» запланирована на 11-е ноября.

    Источник: RT

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    16.10.2017 21:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 15:25

      Бедные обрадовались)

      0
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      Рейтинг: +113

      Шефф28 17 октября 2017, 09:20

      Да зачем нужен этот Питер, обещали все стадионы открывать матчами сборной,вот и пусть Аргентина в лужниках а Испания в Ростове.тем более что ростов это заслужил.45 тыс зрителей гарантировано

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1459

      Mariner 17 октября 2017, 05:00

      Много городов у нас в России,
      Нету пальцев столько на ногах,
      С каждым годом всё они красивей,
      Утопают в солнце и в снегах.

      В Ростове шикарные плюхи,
      Размером с большую печать,
      В Москве оху*тельно нюхать,
      В Челябинске лучше торчать.

      А в Питере - пить!
      В Питере - пить!
      В Питере тире - пить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 17 октября 2017, 01:36

      в питере крыша есть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 октября 2017, 01:26

      Давай ближе к югу. Там теплее.

      0
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 17 октября 2017, 01:16

      Даешь битую испанию в питере

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 октября 2017, 00:12

      О чем эта новость???

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 октября 2017, 23:21

      Детский сад какой то !

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 22:31

      опять в лужу сел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Полная Канистра 16 октября 2017, 22:37

      не то слово сел но и попёрдывает в ней.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 16 октября 2017, 22:09

      Опять мутит Мутко..

      2
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