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    В МГИМО откроют памятник Яшину

    На территории вуза МГИМО при МИД России появится памятник экс-голкиперу «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину. Об этом сообщил ресурс Fcdin.com.

    Согласно источнику, скульпторы выполнили монтаж памятника. Его открытие состоится 22-го октября – в 88-й день рождения Яшина.

    В составе бело-голубых Яшин пять раз выигрывал первенство СССР, столько же раз занимал второе место, один раз – третьей. Яшин – трехкратный обладатель Кубка СССР. На международном уровне побеждал в олимпийском турнире-1956 и на кубке Европы-1960.

    В декабре 2016 года первый вице-президент РФС Никита Симонян анонсировал памятники Яшину и Игорю Нетто.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2017 21:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +839

      Князев 17 октября 2017, 18:57

      Слава Льва Яшина бессмертна!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 октября 2017, 08:51

      А почему в МГИМО? Какое отношение он к нему имеет? Почему не у станции метро "Динамо", например?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 17 октября 2017, 06:25

      Это был наш, Советский ЛЕВ,

      1
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 16 октября 2017, 22:56

      Яшин заслужил любой памятник какой только можно, но почему памятник именно в Мгимо?

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 октября 2017, 21:39

      Восхищен!!!

      2
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      Рейтинг: +16

      Плюня 16 октября 2017, 21:28

      красава

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 21:11

      ГОРДИМСЯ !

      3
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