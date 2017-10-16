В МГИМО откроют памятник Яшину

На территории вуза МГИМО при МИД России появится памятник экс-голкиперу «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину. Об этом сообщил ресурс Fcdin.com.

Согласно источнику, скульпторы выполнили монтаж памятника. Его открытие состоится 22-го октября – в 88-й день рождения Яшина.

В составе бело-голубых Яшин пять раз выигрывал первенство СССР, столько же раз занимал второе место, один раз – третьей. Яшин – трехкратный обладатель Кубка СССР. На международном уровне побеждал в олимпийском турнире-1956 и на кубке Европы-1960.

В декабре 2016 года первый вице-президент РФС Никита Симонян анонсировал памятники Яшину и Игорю Нетто.