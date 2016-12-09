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    В Москве установят памятники Яшину и Нетто

    Легендарным советским футболистам Льву Яшину и Игорю Нетто установят в Москве памятники к чемпионату мира в 2018 году. Об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

    «Очень серьезная ситуация в Москве, потому что очень много легендарных футболистов, и мы остановились на двух кандидатурах – это Лев Яшин, потому что его знает весь мир и по сей день, а также великий футболист, чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы Игорь Нетто, по которому Москва дала добро, потому что стадион «Динамо» будет носить имя Яшина и там будет его памятник», — сказал Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    09.12.2016 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 19 января 2017, 18:19

      извиняюсь конечно мб ошибаюсь но памятник Яшину же вроде как бы был!?

      -1
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