В Москве установят памятники Яшину и Нетто

Легендарным советским футболистам Льву Яшину и Игорю Нетто установят в Москве памятники к чемпионату мира в 2018 году. Об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

«Очень серьезная ситуация в Москве, потому что очень много легендарных футболистов, и мы остановились на двух кандидатурах – это Лев Яшин, потому что его знает весь мир и по сей день, а также великий футболист, чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы Игорь Нетто, по которому Москва дала добро, потому что стадион «Динамо» будет носить имя Яшина и там будет его памятник», — сказал Симонян.