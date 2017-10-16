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    Стракоша: «Могу ли я сменить Буффона в «Ювентусе»? Я хочу остаться в «Лацио» надолго»

    Голкипер «Лацио» Томас Стракоша ответил на вопрос о том, может ли он стать преемником Джанлуиджи Буффона в «Ювентусе».

    В очной встрече команд в восьмом туре Серии А 22-летний страж ворот отразил пенальти на 97-й минуте, принеся «орлятам» победу (2:1).

    «Могу ли я стать возможным преемником Буффона в «Ювентусе»? Мне ничего неизвестно о каком-либо интересе со стороны «бьянконери».

    Мне очень нравится в «Лацио». У меня есть доверие к тренеру и всему клубу. Я хочу остаться здесь надолго», – сказал Стракоша.

    В нынешнем чемпионате Италии албанский вратарь провел все восемь матчей, в двух из которых сохранил свои ворота на замке.

    Источник: Football Italia

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    16.10.2017 15:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 17 октября 2017, 16:23

      Или Томас Стракоша или Доннарумма Джанлуиджи . Надо кого то из них

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      Рейтинг: +355

      kvm5 16 октября 2017, 16:51

      првокационный вопрос

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