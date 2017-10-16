Стракоша: «Могу ли я сменить Буффона в «Ювентусе»? Я хочу остаться в «Лацио» надолго»

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша ответил на вопрос о том, может ли он стать преемником Джанлуиджи Буффона в «Ювентусе».

В очной встрече команд в восьмом туре Серии А 22-летний страж ворот отразил пенальти на 97-й минуте, принеся «орлятам» победу (2:1).

«Могу ли я стать возможным преемником Буффона в «Ювентусе»? Мне ничего неизвестно о каком-либо интересе со стороны «бьянконери».

Мне очень нравится в «Лацио». У меня есть доверие к тренеру и всему клубу. Я хочу остаться здесь надолго», – сказал Стракоша.

В нынешнем чемпионате Италии албанский вратарь провел все восемь матчей, в двух из которых сохранил свои ворота на замке.