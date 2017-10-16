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    Гивен: «В «Манчестер Сити» Манчини рассорился со всеми, включая парковщиков»

    Экс-голкипер «Манчестер Сити» Шей Гивен рассказал о взаимоотношениях с командой бывшего главного тренера «горожан» Роберто Манчини, ныне возглавляющего «Зенит».

    «Я не мог работать с Манчини из-за любви к себе. Мы слышали, что когда его уволили из «Интера» в 2008 году, игроки миланцев гуляли всю ночь. К тому моменту, когда я покинул «Манчестер Сити» в июле 2011 года, я был и сам готов закатить вечеринку.

    Наверняка, первая и самая важная работа тренера – это максимально использовать возможности окружающих. Цените ли вы игрока или нет, но если он в ваших списках, то, конечно же, вы хотите лучшего для него и хотите, чтобы ваш клуб двигался вперед.

    Манчини видел мир по-другому. Он рассорился со всеми. Когда я говорю со всеми, я имею в виду абсолютно всех: игроков, тренерский штаб, физиотерапевтов, экипировщиков, пресс-службу, поваров и даже парковщиков!» – сказал Гивен.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.10.2017 13:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 октября 2017, 22:40

      не гоже игроку тренера обсуждать. не красиво.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 18:09

      глядишь и здесь подобное учинит. бузотер))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 октября 2017, 16:06

      Бомжи других и не берут... Адвокат, макароник (самый адекватный был) АВБ, Луческу... в кого не плюнь, все с "харизмой" )))

      -1
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 16 октября 2017, 16:01

      Стоило проиграть
      Начали пацана клевать.
      В следующем туре победит, не расстроит,
      Скажут: Молодец, как в Сити всё перестроит,
      Он там даже паркурщиков тренировал,
      Обучал.
      Мне собственно всё равно,
      Но зачем лишнее... добро.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 16 октября 2017, 15:21

      Единственный, с кем не рассорится в ближайший год Манчини, это Миллер. Он так и будет платить ему непомерное бабло.

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 октября 2017, 15:01

      Наши парковщики могут и в рог дать.

      9
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 16 октября 2017, 15:01

      Бомбардир, что же ты дальше его слова из интервью не приводишь??

      "Я долго лечился после травмы плеча, и вскоре стало понятно, что для Манчини Джо Харт стал номером один. Я оказался в "отстойном списке Манчини". И я ничего не мог с этим поделать. Мне было плевать на Роберто, и, думаю, это было взаимно." (Спорт-Экспресс)

      Это называется "обидка". Очень не по-мужски - не смог выдержать конкуренцию, в итоге погнал на тренера.

      13
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 октября 2017, 14:56

      Комментируя проигрыш Арсеналу, он едва сдерживался, чтобы не послать журналиста.

      10
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 16 октября 2017, 14:54

      Тактика парковщиков по расстановке машин на стоянке его не устраивала))

      3
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      Рейтинг: +5444

      Приус 16 октября 2017, 14:44

      Хорошая характеристика, посмотрим как себя поведет у нас.

      13
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