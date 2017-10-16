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  • Гивен: «В «Манчестер Сити» Манчини рассорился со всеми, включая парковщиков»

Гивен: «В «Манчестер Сити» Манчини рассорился со всеми, включая парковщиков»

16 октября 2017, 13:59
12

Экс-голкипер «Манчестер Сити» Шей Гивен рассказал о взаимоотношениях с командой бывшего главного тренера «горожан» Роберто Манчини, ныне возглавляющего «Зенит».

«Я не мог работать с Манчини из-за любви к себе. Мы слышали, что когда его уволили из «Интера» в 2008 году, игроки миланцев гуляли всю ночь. К тому моменту, когда я покинул «Манчестер Сити» в июле 2011 года, я был и сам готов закатить вечеринку.

Наверняка, первая и самая важная работа тренера – это максимально использовать возможности окружающих. Цените ли вы игрока или нет, но если он в ваших списках, то, конечно же, вы хотите лучшего для него и хотите, чтобы ваш клуб двигался вперед.

Манчини видел мир по-другому. Он рассорился со всеми. Когда я говорю со всеми, я имею в виду абсолютно всех: игроков, тренерский штаб, физиотерапевтов, экипировщиков, пресс-службу, поваров и даже парковщиков!» – сказал Гивен.

Источник: Mirror.co.uk
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Манчестер Сити Гивен Шей Манчини Роберто
Комментарии (12)
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Garrincha58
1508152485
по ходу что то подобное или уже происходит в Зените я думаю Манчини не долго захочет быть тренером заурядного сбора футболеров Зенита и все к этому идет ему будет выгодно получить отставку и неустойку
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Приус
1508154267
Хорошая характеристика, посмотрим как себя поведет у нас.
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mihail200606
1508154860
Тактика парковщиков по расстановке машин на стоянке его не устраивала))
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Сибирь за Спартак
1508154960
Комментируя проигрыш Арсеналу, он едва сдерживался, чтобы не послать журналиста.
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Gerecht165
1508155295
Бомбардир, что же ты дальше его слова из интервью не приводишь?? "Я долго лечился после травмы плеча, и вскоре стало понятно, что для Манчини Джо Харт стал номером один. Я оказался в "отстойном списке Манчини". И я ничего не мог с этим поделать. Мне было плевать на Роберто, и, думаю, это было взаимно." (Спорт-Экспресс) Это называется "обидка". Очень не по-мужски - не смог выдержать конкуренцию, в итоге погнал на тренера.
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Одинокий волк Маквейд
1508155315
Наши парковщики могут и в рог дать.
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Павелий
1508156517
Единственный, с кем не рассорится в ближайший год Манчини, это Миллер. Он так и будет платить ему непомерное бабло.
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subbotaspartak
1508158904
Стоило проиграть Начали пацана клевать. В следующем туре победит, не расстроит, Скажут: Молодец, как в Сити всё перестроит, Он там даже паркурщиков тренировал, Обучал. Мне собственно всё равно, Но зачем лишнее... добро.
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ufos73
1508159217
Бомжи других и не берут... Адвокат, макароник (самый адекватный был) АВБ, Луческу... в кого не плюнь, все с "харизмой" )))
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OfaZavr
1508166547
глядишь и здесь подобное учинит. бузотер))
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