Гивен: «В «Манчестер Сити» Манчини рассорился со всеми, включая парковщиков»

Экс-голкипер «Манчестер Сити» Шей Гивен рассказал о взаимоотношениях с командой бывшего главного тренера «горожан» Роберто Манчини, ныне возглавляющего «Зенит».

«Я не мог работать с Манчини из-за любви к себе. Мы слышали, что когда его уволили из «Интера» в 2008 году, игроки миланцев гуляли всю ночь. К тому моменту, когда я покинул «Манчестер Сити» в июле 2011 года, я был и сам готов закатить вечеринку.

Наверняка, первая и самая важная работа тренера – это максимально использовать возможности окружающих. Цените ли вы игрока или нет, но если он в ваших списках, то, конечно же, вы хотите лучшего для него и хотите, чтобы ваш клуб двигался вперед.

Манчини видел мир по-другому. Он рассорился со всеми. Когда я говорю со всеми, я имею в виду абсолютно всех: игроков, тренерский штаб, физиотерапевтов, экипировщиков, пресс-службу, поваров и даже парковщиков!» – сказал Гивен.