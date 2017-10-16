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Орлов: «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата!»

16 октября 2017, 08:18
10

Футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов сравнил игру своей любимой команды с лоскутным одеялом, сшитым из разноцветных кусков. Он также выступил с критикой в адрес лучшего бомбардира чемпионата Александра Кокорина, назвав матч с «Арсеналом» далеко не лучшим в его карьере.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– До перерыва питерцы атаковали слишком предсказуемо?

– Да «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с «Реал Сосьедад», то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит «Арсенал». Надо же было постоянно давить, давить, давить! Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно.

– Не умеют зенитовцы так атаковать?

– Тут нужны искусные футболисты.

– Таких и не хватило?

– Да их просто в «Зените» нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим – Дриусси и Кокорину.

– Это худший матч Александра в сезоне?

– Не лучший – это точно. В целом же не увидел механизма игры. Футбол «Зенита» напоминал лоскутное одеяло. А лоскутки-то разного цвета! Единой картины не сложилось. Первый тайм просто удручаюший! Два удара в створ ворот на своем поле против Тулы…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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ALEX ML
1508133459
Если бы газовое бабло умело играть, то победило
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Garrincha58
1508133921
мыльный пузырь! надо переименовать команду Манчинни и он сдулся или лопнул так же как и тренер понтов много толку нет и не будет
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insider_retro
1508134190
Искусные футболисты для атаки - это кто такие? Т.е. имеющиеся игроки стоимостью по 10-15 лимонов - не искусные? Пора задуматься о покупке мастеров обводки за 30-50 млн?!! Это гонка в никуда... В этом сезоне уже ряд команд доказали, что с более скромным составом способны успешно противостоять многомиллионной обойме питерцев....
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rubinovyi2
1508142896
Вот те раз! То заливался,какие прекрасные,сильные футболисты в Зените,а оказалось,просто одеяло,а не команда-лидер.))
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Ali77
1508144921
Кто-то недавно орал про чемпионство в кармане, или я ошибаюсь?)
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OfaZavr
1508145056
у Тулу нет даже таких игроков как у Зенита, а они смогли добиться результата.
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Диктор
1508149984
Слушай птица,может тогда хватить прежде временно орать про чемпионство бомжей,а ??????
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PavelSKASPB
1508152800
Все синит сдулся,щас коням влетят и сядут на жопу. Ведь зенит готовит игроков к ЧМ,только для какой сборной
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Полная Канистра
1508162256
Фурсенко помню кричал что строит команду мирового уровня и что ЛЧ пачками брать будут
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спартач-тверь
1508163661
Орлов: «Зенит» вообще не убедил- --повязывая красно белый шарф
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