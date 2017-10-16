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    Орлов: «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата!»

    Футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов сравнил игру своей любимой команды с лоскутным одеялом, сшитым из разноцветных кусков. Он также выступил с критикой в адрес лучшего бомбардира чемпионата Александра Кокорина, назвав матч с «Арсеналом» далеко не лучшим в его карьере.

    Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

    – До перерыва питерцы атаковали слишком предсказуемо?

    – Да «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с «Реал Сосьедад», то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит «Арсенал». Надо же было постоянно давить, давить, давить! Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно.

    – Не умеют зенитовцы так атаковать?

    – Тут нужны искусные футболисты.

    – Таких и не хватило?

    – Да их просто в «Зените» нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим – Дриусси и Кокорину.

    – Это худший матч Александра в сезоне?

    – Не лучший – это точно. В целом же не увидел механизма игры. Футбол «Зенита» напоминал лоскутное одеяло. А лоскутки-то разного цвета! Единой картины не сложилось. Первый тайм просто удручаюший! Два удара в створ ворот на своем поле против Тулы…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2017 08:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 16 октября 2017, 17:21

      Орлов: «Зенит» вообще не убедил- --повязывая красно белый шарф

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 16:57

      Фурсенко помню кричал что строит команду мирового уровня и что ЛЧ пачками брать будут

      1
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 16 октября 2017, 14:20

      Все синит сдулся,щас коням влетят и сядут на жопу. Ведь зенит готовит игроков к ЧМ,только для какой сборной

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2017, 13:33

      Слушай птица,может тогда хватить прежде временно орать про чемпионство бомжей,а ??????

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 12:10

      у Тулу нет даже таких игроков как у Зенита, а они смогли добиться результата.

      1
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      Рейтинг: +157

      Ali77 16 октября 2017, 12:08

      Кто-то недавно орал про чемпионство в кармане, или я ошибаюсь?)

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 октября 2017, 11:34

      Вот те раз!
      То заливался,какие прекрасные,сильные футболисты в Зените,а оказалось,просто одеяло,а не команда-лидер.))

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 09:09

      Искусные футболисты для атаки - это кто такие? Т.е. имеющиеся игроки стоимостью по 10-15 лимонов - не искусные? Пора задуматься о покупке мастеров обводки за 30-50 млн?!! Это гонка в никуда... В этом сезоне уже ряд команд доказали, что с более скромным составом способны успешно противостоять многомиллионной обойме питерцев....

      3
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 16 октября 2017, 09:05

      мыльный пузырь! надо переименовать команду Манчинни и он сдулся или лопнул так же как и тренер понтов много толку нет и не будет

      2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 октября 2017, 08:57

      Если бы газовое бабло умело играть, то победило

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