Орлов: «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата!»

Футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов сравнил игру своей любимой команды с лоскутным одеялом, сшитым из разноцветных кусков. Он также выступил с критикой в адрес лучшего бомбардира чемпионата Александра Кокорина, назвав матч с «Арсеналом» далеко не лучшим в его карьере.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– До перерыва питерцы атаковали слишком предсказуемо?

– Да «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с «Реал Сосьедад», то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит «Арсенал». Надо же было постоянно давить, давить, давить! Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно.

– Не умеют зенитовцы так атаковать?

– Тут нужны искусные футболисты.

– Таких и не хватило?

– Да их просто в «Зените» нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим – Дриусси и Кокорину.

– Это худший матч Александра в сезоне?

– Не лучший – это точно. В целом же не увидел механизма игры. Футбол «Зенита» напоминал лоскутное одеяло. А лоскутки-то разного цвета! Единой картины не сложилось. Первый тайм просто удручаюший! Два удара в створ ворот на своем поле против Тулы…