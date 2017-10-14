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    РФПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на третье место

    Встреча 13-го тура чемпионата России «Краснодар»ЦСКА завершилась победой гостей с минимальным счетом. Голом отметился Алексей Березуцкий.

    Армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Быки» с 21-м баллом остались на четвертой.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – А. Березуцкий, 39.

    «Краснодар»: Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Перейра, Клаэссон, Вандерсон, Ристич (Жоаозиньо, 46), Смолов.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Щенников, Натхо, Кучаев (Хосонов, 74), Миланов, Оланаре (Жамалетдинов, 68), Витиньо (Гордюшенко, 89).

    Предупреждения: Газинский, 75; Смолов, 85 – Натхо, 54.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 20:55
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 октября 2017, 09:34

      Вот что значит использовать свой момент еще и с рикошетом повезло, Краснодар же свои не реализовал, а запоминается счет.

      2
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 15 октября 2017, 07:45

      Я не увидел, как, с такой игрой, Краснодар собирается забивать голы, командам из верхней части таблицы. Все шаблонно и предсказуемо!

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 15 октября 2017, 07:24

      Давненько не побеждали, с победой всех красно-синих!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 октября 2017, 06:39

      Молодцы! Хорошо отиграли, но и не без везения которого раньше не было

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 октября 2017, 02:36

      Случайная победа ЦСКА, не создали ни одного практически опасного момента, забили случайный гол от рикошета. Нападение быков простили защиту армейцев, которая как обычно очень медлительна. И очень удивился фразе комментатора : "выдающийся матч проводит Акинфеев". А что он такого в матче сделал?? Отбил 3 пенальти? Летал из угла в угол? Что? Сколько можно пиарить Акинфеева? Делаете из него мировую звезду....

      -2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > все_будет_AUDI 15 октября 2017, 09:19

      Краснодар не заслужил ничью?

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > все_будет_AUDI 15 октября 2017, 14:12

      Ему мяч в руки прилетал, естественно он должен был их брать. Ты видимо сам не смотрел, если ерунду такую несешь.

      0
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      Рейтинг: +1491

      GM 14 октября 2017, 23:24

      Как тут в комментах некоторые недалекие бомжи возбудились - любо-дорого смотреть :)
      Хотя, казалось бы, что им до этого матча?

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > GM 15 октября 2017, 00:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зачем тупо ставить минусы на критику(любую),а потом писать это дерьмо мол ты всех имел туда-сюда?В цирке работаешь?

      -5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > 3a zenit 15 октября 2017, 02:27

      значит он только мне минусы лепит с кучи акков...ясно

      -3
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      Рейтинг: +1491

      GM > 3a zenit 15 октября 2017, 19:06

      Ты и правда тупой. Бомж, отравившийся просроченной шавермой, который не понимает, что от него люди отворачиваются не потому, что они сговорились, а потому, что от бомжа ВОНЯЕТ за версту.

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 14 октября 2017, 22:09

      Рад за ЦСКА, но Краснодар потерял свою индивидуальность и шарм. Хорошая была команда.

      4
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 14 октября 2017, 22:00

      Есть игра у Краснодара, но нет разнообразия - все через центр хотят пролезть, все привыкли к этому, да еще не попадать в ворота как Классен, так тяжело выигрывать.

      1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 14 октября 2017, 21:48

      С победой Армия!!!

      3
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      Рейтинг: +8

      bet312 14 октября 2017, 21:41

      Прогнозы на футбoл -- www.moistavki.ru

      -1
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