РФПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на третье место

Встреча 13-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА завершилась победой гостей с минимальным счетом. Голом отметился Алексей Березуцкий.

Армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Быки» с 21-м баллом остались на четвертой.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – А. Березуцкий, 39.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Перейра, Клаэссон, Вандерсон, Ристич (Жоаозиньо, 46), Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Щенников, Натхо, Кучаев (Хосонов, 74), Миланов, Оланаре (Жамалетдинов, 68), Витиньо (Гордюшенко, 89).

Предупреждения: Газинский, 75; Смолов, 85 – Натхо, 54.

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