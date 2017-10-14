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РФПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на третье место

14 октября 2017, 20:55
76

Встреча 13-го тура чемпионата России «Краснодар»ЦСКА завершилась победой гостей с минимальным счетом. Голом отметился Алексей Березуцкий.

Армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Быки» с 21-м баллом остались на четвертой.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – А. Березуцкий, 39.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Перейра, Клаэссон, Вандерсон, Ристич (Жоаозиньо, 46), Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Щенников, Натхо, Кучаев (Хосонов, 74), Миланов, Оланаре (Жамалетдинов, 68), Витиньо (Гордюшенко, 89).

Предупреждения: Газинский, 75; Смолов, 85 – Натхо, 54.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
Комментарии (76)
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CSKA_Michael
1508003859
Молодцы, ЦСКА! С таким количеством травм сыграли очень уверенно и организованно!
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shahor
1508004100
Армейские юниоры и ветераны зачётно причесали господина Шалимова.МОЛОДЦЫ!А Галицкого я не понимаю,честно говоря...
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rammax fcsm
1508004164
жалкий скот, как и магазинчик для бомжей и бичей, как и болелок говноюжной командишки
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SunRomeS
1508004291
Пол ведра валидола....но молодцы выстояли. Всех красно-синих с победой на выезде!!!
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за ЦСКА с 1980г
1508004991
Да,наша команда взяла три очка. Спасибо и на этом..
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Fan Loko mik
1508005032
Гончаренко - тренер от бога! С таким составом армейцы тем не менее выкарабкиваются.
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fanchik
1508005207
Любая победа с конкурентами достойна уважения,пусть самой игры в атаке нет, но оборона отработала качественно на результат.Ну а Краснодару пора расставаться с тренером, это очевидно
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Dellleone
1508005487
Тут остается только добавить .... ЦСКА - всегда будет первым!
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rammax fcsm
1508005692
в очко пусть себе всё ГНИЛЬЁ и ПРОСРОЧКУ магнитскую засунут, обсоски армянские, не команда, а ГОВНО!!!!
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Nesterenko
1508024219
Случайная победа ЦСКА, не создали ни одного практически опасного момента, забили случайный гол от рикошета. Нападение быков простили защиту армейцев, которая как обычно очень медлительна. И очень удивился фразе комментатора : "выдающийся матч проводит Акинфеев". А что он такого в матче сделал?? Отбил 3 пенальти? Летал из угла в угол? Что? Сколько можно пиарить Акинфеева? Делаете из него мировую звезду....
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