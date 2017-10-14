Менди: «Де Брюйне за один матч отдает больше голевых передач, чем большинство из нас за всю карьеру»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди прокомментировал действия хавбека Кевина Де Брюйне в матче 8-го тура АПЛ против «Стока» (7:2). Бельгиец дважды ассистировал.

«Де Брюйне за один матч отдает больше голевых передач, чем большинство из нас за всю карьеру», – написал 23-летний игрок в твиттере.

Менди пропустил матч из-за разрыва крестообразной связки колена. «Горожане» вышли на разминку в футболках с фамилией француза. Ожидается, что он приступит к тренировкам через несколько месяцев.

По итогам матча на «Этихаде» количество голевых передач Де Брюйне за шесть лет составило 68. По этому показателю он сравнялся с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.