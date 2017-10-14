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    Менди: «Де Брюйне за один матч отдает больше голевых передач, чем большинство из нас за всю карьеру»

    Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди прокомментировал действия хавбека Кевина Де Брюйне в матче 8-го тура АПЛ против «Стока» (7:2). Бельгиец дважды ассистировал.

    «Де Брюйне за один матч отдает больше голевых передач, чем большинство из нас за всю карьеру», – написал 23-летний игрок в твиттере.

    Менди пропустил матч из-за разрыва крестообразной связки колена. «Горожане» вышли на разминку в футболках с фамилией француза. Ожидается, что он приступит к тренировкам через несколько месяцев.

    По итогам матча на «Этихаде» количество голевых передач Де Брюйне за шесть лет составило 68. По этому показателю он сравнялся с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

    Источник: Twitter

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    14.10.2017 20:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      rasim05 14 октября 2017, 22:33

      А сколько пред голевых передач он сделал!?

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