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    «Манчестер Сити» вышел на разминку в футболках Менди, порвавшего крестообразные связки

    «Манчестер Сити» в матче 8-го тура чемпионата Англии принимает «Сток Сити» (0:0, 3-я минута).

    Игроки хозяев вышли на разминку в футболках с фамилией защитника Бенджамина Менди. В игре 6-го тура против «Кристал Пэлас» француз получил разрыв крестообразных связок колена. Срок восстановления 23-летнего игрока оценивается в несколько месяцев.

    В случае победы команда Хосепа Гвардиолы единолично возглавит турнирную таблицу.

    За событиями встречи на «Этихаде» можно следить здесь.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    14.10.2017 17:07
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