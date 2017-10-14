«Манчестер Сити» вышел на разминку в футболках Менди, порвавшего крестообразные связки

«Манчестер Сити» в матче 8-го тура чемпионата Англии принимает «Сток Сити» (0:0, 3-я минута).

Игроки хозяев вышли на разминку в футболках с фамилией защитника Бенджамина Менди. В игре 6-го тура против «Кристал Пэлас» француз получил разрыв крестообразных связок колена. Срок восстановления 23-летнего игрока оценивается в несколько месяцев.

В случае победы команда Хосепа Гвардиолы единолично возглавит турнирную таблицу.

За событиями встречи на «Этихаде» можно следить здесь.