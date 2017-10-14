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    Де Хеа – о сэйве с 6-ти метров: «Я сделал все, что мог. Сработал инстинкт»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа подвел итог ничьей с «Ливерпулем» (1:1, 8-й тур АПЛ) и прокомментировал сэйв после удара Жоэля Матипа с линии вратарской площади.

    «Мы набрали одно очко и должны идти дальше. Мы всегда играем на победу, но сегодня «Ливерпуль» смотрелся лучше. Команда рада набранному очку.

    Сэйв после удара Матипа? Я постарался быстро среагировать. Я сделал все, что мог. Сработал инстинкт, и я отбил мяч. Сэйв получился отличный, я должен поддерживать высокий уровень», – сказал 26-летний вратарь сборной Испании.

    Де Хеа провел 10-й матч во всех турнирах нынешнего сезона.

    Источник: BBC

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    14.10.2017 18:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 октября 2017, 04:19

      На данный момент номер 1 в раме!!!

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 15 октября 2017, 01:44

      Вратарь один из лучших в мире.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 14 октября 2017, 21:18

      Просмотрел эту гифку добрый десяток раз!!!!! Это потрясающе!!! Шедевр!!!! Браво!!!!

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 14 октября 2017, 20:08

      залип!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 октября 2017, 18:40

      Да, среагировал и грамотно сыграл ногой...

      0
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > cska-62 14 октября 2017, 18:43

      Это уже на уровне подсознания. Но безусловно признак высочайшего класса!

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