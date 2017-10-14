Де Хеа – о сэйве с 6-ти метров: «Я сделал все, что мог. Сработал инстинкт»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа подвел итог ничьей с «Ливерпулем» (1:1, 8-й тур АПЛ) и прокомментировал сэйв после удара Жоэля Матипа с линии вратарской площади.

«Мы набрали одно очко и должны идти дальше. Мы всегда играем на победу, но сегодня «Ливерпуль» смотрелся лучше. Команда рада набранному очку.

Сэйв после удара Матипа? Я постарался быстро среагировать. Я сделал все, что мог. Сработал инстинкт, и я отбил мяч. Сэйв получился отличный, я должен поддерживать высокий уровень», – сказал 26-летний вратарь сборной Испании.

Де Хеа провел 10-й матч во всех турнирах нынешнего сезона.