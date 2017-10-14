Комбаров: «Даже представить не мог, что сыграю 200 матчей за «Спартак»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал достижение отметки в 200 матчей за красно-белых. Он стал вторым игроком в истории клуба по этому показателю после Егора Титова.

«Когда мы с братом (Кириллом – прим. «Бомбардира») только начинали играть и тренироваться в школе «красно-белых», никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки.



Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба «Спартак», биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю «Спартака» вместе с вами!



Один за всех, и все за одного!» – написал футболист в инстаграме.

Дмитрий Комбаров пополнил состав «Спартака» в августе 2010 года, перейдя из «Динамо» за 4 миллиона евро.