Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Комбаров: «Даже представить не мог, что сыграю 200 матчей за «Спартак»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал достижение отметки в 200 матчей за красно-белых. Он стал вторым игроком в истории клуба по этому показателю после Егора Титова.

    «Когда мы с братом (Кириллом – прим. «Бомбардира») только начинали играть и тренироваться в школе «красно-белых», никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки.

    Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба «Спартак», биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю «Спартака» вместе с вами!

    Один за всех, и все за одного!» – написал футболист в инстаграме.

    Дмитрий Комбаров пополнил состав «Спартака» в августе 2010 года, перейдя из «Динамо» за 4 миллиона евро.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2017 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 14 октября 2017, 23:54

      вЕЛИКОЕ достижение за вЕЛИКИЙ клуб)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33554

      oyabun 14 октября 2017, 15:48

      Поздравляем, конечно! Но, давай Димон, подходи ответственней к своей форме и отдаче на поле, а не то с такой игрой как вчера можно и за братиком Кириллом последовать..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      rahataim 14 октября 2017, 15:46

      поздравления

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11