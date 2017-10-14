Тарпищев считает, что в проблемах «Спартака» в конце матчей может быть виновата диета

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что нехватка сил на концовки матчей и частые травмы в нынешнем сезоне у футболистов «Спартака» могут быть связаны с изменением рациона питания красно-белых.

«Мне сказали, что в команде появился диетолог. Провалы в концовках я связываю с диетой. Когда у человека меняется питание, организм перестраивается и на этом фоне игрокам может не хватать сил. Отсюда и травмы, кстати говоря. Но это лишь мое мнение», – сказал Тарпищев.

Вчера в матче 13-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях добыл победу над «Ахматом» (2:1). На данный момент подопечные Массимо Карреры располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера «Зенита», который имеет в активе на одну игру меньше, на восемь очков.