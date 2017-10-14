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  • Тарпищев считает, что в проблемах «Спартака» в конце матчей может быть виновата диета

Тарпищев считает, что в проблемах «Спартака» в конце матчей может быть виновата диета

14 октября 2017, 12:30
12

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что нехватка сил на концовки матчей и частые травмы в нынешнем сезоне у футболистов «Спартака» могут быть связаны с изменением рациона питания красно-белых.

«Мне сказали, что в команде появился диетолог. Провалы в концовках я связываю с диетой. Когда у человека меняется питание, организм перестраивается и на этом фоне игрокам может не хватать сил. Отсюда и травмы, кстати говоря. Но это лишь мое мнение», – сказал Тарпищев.

Вчера в матче 13-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях добыл победу над «Ахматом» (2:1). На данный момент подопечные Массимо Карреры располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера «Зенита», который имеет в активе на одну игру меньше, на восемь очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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piligrim1986
1507974116
я молчать не буду - в зоопарке тиграм не докладывают мяса!!!)))))))))
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порт
1507974517
В стране неурожай жёлудей.
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DOCTOR PENALTY
1507974817
Кутепов же говорил , что недоедает. В сборной отъедается. Наверно , надоели паста и макароны.
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Kotofey75
1507976094
Теннисист сказал, что виновата еда, а не лыжник...
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RotBerg
1507978386
Бромонтана в комбикорме много
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сергей николаевич
1507979308
)))) много едят))))
Ответить
спартач-тверь
1507982903
Диета по-ирландски: 1. Виски 2. Виски 3. Виски 4. Виски 5. Месить сраных англичан ---шутка
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серега кашин
1507986491
не любят наши итальянскую кухню
Ответить
Taps
1507988812
Не диета, а понос ...
Ответить
frizom
1508145798
если в клубе есть диетолог то это не значит что их там плохо кормят. Тем более должны уже были перестроится давно. При этом я бы не сказал что в матче с Ахматом мы плохо выглядели в концовке.... Скорее берегли силы на Севилью.
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