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    Тарпищев считает, что в проблемах «Спартака» в конце матчей может быть виновата диета

    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что нехватка сил на концовки матчей и частые травмы в нынешнем сезоне у футболистов «Спартака» могут быть связаны с изменением рациона питания красно-белых.

    «Мне сказали, что в команде появился диетолог. Провалы в концовках я связываю с диетой. Когда у человека меняется питание, организм перестраивается и на этом фоне игрокам может не хватать сил. Отсюда и травмы, кстати говоря. Но это лишь мое мнение», – сказал Тарпищев.

    Вчера в матче 13-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях добыл победу над «Ахматом» (2:1). На данный момент подопечные Массимо Карреры располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера «Зенита», который имеет в активе на одну игру меньше, на восемь очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.10.2017 12:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +451

      frizom 16 октября 2017, 12:23

      если в клубе есть диетолог то это не значит что их там плохо кормят. Тем более должны уже были перестроится давно.
      При этом я бы не сказал что в матче с Ахматом мы плохо выглядели в концовке.... Скорее берегли силы на Севилью.

      1
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      Рейтинг: +1367

      Taps 14 октября 2017, 16:46

      Не диета, а понос ...

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 14 октября 2017, 16:41

      Тарпищев дебил, он не понимает, что смена диеты это не смена вареников на пиццу и борща на гаспаччо. Диета это отказ от мусора в пище, бесполезных калорий. В конце концов, мы - это то что мы едим. А еда это гораздо боле сложный вопрос чем тупое деление на белки, жиры и углеводы. Проблемы Спартака в том, что это очень возрастная команда, а Каррера в конце игры предпочитает менять молодых нападающих. Вот и падают Спартаковские защитники как лошади. Еще раз хотел бы посоветовать Тарпищеву не давать советы космического масштаба и космической же глупости.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma > klifS 19 октября 2017, 06:16

      А что конкретно не нравится? Кататься по полу и плеваться во все стороны я тоже умею.

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 14 октября 2017, 16:08

      не любят наши итальянскую кухню

      1
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 14 октября 2017, 15:08

      Диета по-ирландски:
      1. Виски
      2. Виски
      3. Виски
      4. Виски
      5. Месить сраных англичан ---шутка

      4
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 14 октября 2017, 14:08

      )))) много едят))))

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 14 октября 2017, 13:53

      Бромонтана в комбикорме много

      -3
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 14 октября 2017, 13:14

      Теннисист сказал, что виновата еда, а не лыжник...

      1
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 12:53

      Кутепов же говорил , что недоедает. В сборной отъедается. Наверно , надоели паста и макароны.

      3
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      Рейтинг: +6328

      порт 14 октября 2017, 12:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В стране неурожай жёлудей.

      -4
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