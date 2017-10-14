Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Клопп: «Ливерпуль» не настолько слаб, чтобы не иметь шансов против «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ выразил уверенность, что его команда способна противостоять манкунианцам.

    «Можем ли мы конкурировать с «МЮ»? Конечно. Можем ли мы доминировать над ними в течение следующих 20 лет, не тратя столько же денег? Наверное, нет. Победа – единственное, о чем я думаю, – и мы не настолько слабы, что у нас нет шансов против «Манчестер Юнайтед», – заявил Клопп.

    Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 14 октября и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2017 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11