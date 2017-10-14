Клопп: «Ливерпуль» не настолько слаб, чтобы не иметь шансов против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ выразил уверенность, что его команда способна противостоять манкунианцам.

«Можем ли мы конкурировать с «МЮ»? Конечно. Можем ли мы доминировать над ними в течение следующих 20 лет, не тратя столько же денег? Наверное, нет. Победа – единственное, о чем я думаю, – и мы не настолько слабы, что у нас нет шансов против «Манчестер Юнайтед», – заявил Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 14 октября и начнется в 14:30 по московскому времени.