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    Глушаков: «Спартак» стремится к тому, чтобы играть, как в прошлом сезоне»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от победы над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России. Хавбек открыл счет в игре на «Ахмат-Арене».

    «Эмоции после матча с «Ахматом» только положительные. Очень рад, что наконец вернулся на поле, болеть — всегда плохо. Когда не можешь выходить на поле, еще сильнее переживаешь за ребят, так как не можешь им помочь. Хорошо, что в таком сложном матче у нас получилось показать характер и выиграть, такие эмоции всегда нужны команде.

    В матче против «Ахмата» для нас было важно продолжить менять черную полосу в чемпионате России на белую. Мы стремимся к тому, чтобы играть и ощущать себя на поле, как в прошлом сезоне. Согласен, что матч в Грозном напомнил некоторые игры минувшего сезона. У нас не все прям так безоблачно, есть ошибки, мы понимаем их, работаем над их исправлением.

    Я бы не сказал, что вначале сезона кто-то играл без желания. Желание было всегда, просто вместе с ним было невезение, которое еще больше разозлило команду. Сейчас у нас плотный график, каждая победа и положительные эмоции очень важны перед следующими играми», — сказал 30-летний игрок сборной России.

    В текущем сезоне на счету Глушакова два гола и одна результативная передача в 12-ти играх всех турниров.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2017 01:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 12:15

      Молодцы! так держать и не сбавлять!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 14 октября 2017, 11:27

      Спасибо за хорошую игру, капитан! Удачи во вторник!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 октября 2017, 11:16

      севилью надо дрюкнуть вы уж там соберитесь

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3227

      Опорник84 14 октября 2017, 10:11

      Победы-это всегда хорошо! Вы выигрываете, нам болельщикам счастье!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 14 октября 2017, 08:59

      Будогосский, кто допускал такой газон? Лапочкин позволял хозяевам буквально топтать ступни наших игроков, Лео и Семенова нужно было удалять еще в первом тайме.

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 октября 2017, 08:53

      Виден позитив у команды, сразу коллективное фото вернулось, так держать!

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 14 октября 2017, 08:42

      Нормально обыграли нохчей, уверенно, но под конец потревожили, ну и Таски с Ещенко, как всегда, показывали фокусы.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 октября 2017, 08:29

      Так выигрывайте постоянно и ВВП страны стремительно пойдёт вверх а народ выходные будет проводить в приподнятом настроении. Только в оборонку двух защитников к зиме нужно искать уже сегодня. Комбаров уже задолбал свой недоуровень на всю страну афишировать. Да и Таски по Турции соскучился.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 14 октября 2017, 07:45

      Очень понравился настрой ребят на победу в матче с Тереком. Но очень пугает игра в обороне, переходящая порой в панику. Если бы не самоотверженная игра Селихова....

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > oyabun 14 октября 2017, 08:51

      Селихов - красавец, давно ждал вратаря - хозяина всей штрафной, а не собочки на цепи ворот

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 октября 2017, 06:49

      Ну все жадина контракт продлен-играй уже,и по меньше языком трепи.

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус > Диктор 14 октября 2017, 09:02

      Денис с Самедовым, на мой взгляд, вчера были лучшими.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33554

      oyabun > Приус 14 октября 2017, 09:07

      А Таски однозначно худшим. Видимо показывает руководству клуба свое недовольство от неподписанного нового контракта.

      4
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