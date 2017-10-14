Глушаков: «Спартак» стремится к тому, чтобы играть, как в прошлом сезоне»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от победы над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России. Хавбек открыл счет в игре на «Ахмат-Арене».

«Эмоции после матча с «Ахматом» только положительные. Очень рад, что наконец вернулся на поле, болеть — всегда плохо. Когда не можешь выходить на поле, еще сильнее переживаешь за ребят, так как не можешь им помочь. Хорошо, что в таком сложном матче у нас получилось показать характер и выиграть, такие эмоции всегда нужны команде.



В матче против «Ахмата» для нас было важно продолжить менять черную полосу в чемпионате России на белую. Мы стремимся к тому, чтобы играть и ощущать себя на поле, как в прошлом сезоне. Согласен, что матч в Грозном напомнил некоторые игры минувшего сезона. У нас не все прям так безоблачно, есть ошибки, мы понимаем их, работаем над их исправлением.

Я бы не сказал, что вначале сезона кто-то играл без желания. Желание было всегда, просто вместе с ним было невезение, которое еще больше разозлило команду. Сейчас у нас плотный график, каждая победа и положительные эмоции очень важны перед следующими играми», — сказал 30-летний игрок сборной России.

В текущем сезоне на счету Глушакова два гола и одна результативная передача в 12-ти играх всех турниров.