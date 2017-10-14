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  • Глушаков: «Спартак» стремится к тому, чтобы играть, как в прошлом сезоне»

Глушаков: «Спартак» стремится к тому, чтобы играть, как в прошлом сезоне»

14 октября 2017, 01:32
15

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от победы над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России. Хавбек открыл счет в игре на «Ахмат-Арене».

«Эмоции после матча с «Ахматом» только положительные. Очень рад, что наконец вернулся на поле, болеть — всегда плохо. Когда не можешь выходить на поле, еще сильнее переживаешь за ребят, так как не можешь им помочь. Хорошо, что в таком сложном матче у нас получилось показать характер и выиграть, такие эмоции всегда нужны команде.

В матче против «Ахмата» для нас было важно продолжить менять черную полосу в чемпионате России на белую. Мы стремимся к тому, чтобы играть и ощущать себя на поле, как в прошлом сезоне. Согласен, что матч в Грозном напомнил некоторые игры минувшего сезона. У нас не все прям так безоблачно, есть ошибки, мы понимаем их, работаем над их исправлением.

Я бы не сказал, что вначале сезона кто-то играл без желания. Желание было всегда, просто вместе с ним было невезение, которое еще больше разозлило команду. Сейчас у нас плотный график, каждая победа и положительные эмоции очень важны перед следующими играми», — сказал 30-летний игрок сборной России.

В текущем сезоне на счету Глушакова два гола и одна результативная передача в 12-ти играх всех турниров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (15)
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Mihei888
1507939940
Скорее бы набрали уверенность,мы как в спячки зимний!
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a-rakhmatov
1507944636
Теоретически возможно, но практически неосуществимо сильная конкуренция .... удачи Спартаку!
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oyabun
1507956303
Очень понравился настрой ребят на победу в матче с Тереком. Но очень пугает игра в обороне, переходящая порой в панику. Если бы не самоотверженная игра Селихова....
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RedWhiteFans2
1507958982
Так выигрывайте постоянно и ВВП страны стремительно пойдёт вверх а народ выходные будет проводить в приподнятом настроении. Только в оборонку двух защитников к зиме нужно искать уже сегодня. Комбаров уже задолбал свой недоуровень на всю страну афишировать. Да и Таски по Турции соскучился.
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Одинокий волк Маквейд
1507959742
Нормально обыграли нохчей, уверенно, но под конец потревожили, ну и Таски с Ещенко, как всегда, показывали фокусы.
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Сибирь за Спартак
1507960415
Виден позитив у команды, сразу коллективное фото вернулось, так держать!
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СШГЭС
1507960767
Будогосский, кто допускал такой газон? Лапочкин позволял хозяевам буквально топтать ступни наших игроков, Лео и Семенова нужно было удалять еще в первом тайме.
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Полная Канистра
1507968985
севилью надо дрюкнуть вы уж там соберитесь
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ramos6548
1507969676
Спасибо за хорошую игру, капитан! Удачи во вторник!
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OfaZavr
1507972557
Молодцы! так держать и не сбавлять!
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