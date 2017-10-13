Лига 1. «Лион» и «Монако» забили четыре гола за полтайма; чемпионы потерпели второе поражение в сезоне

«Лион» и «Монако» сыграли со счетом 3:2 в матче 9-го тура чемпионата Франции.

Голами отметились Мариано Диас, Маркос Лопес, Адама Траоре и Набиль Фекир дважды.

Команда Леонарду Жардима сохранила вторую строчку. Отставание от «ПСЖ», который завтра сыграет с «Дижоном», – три очка. «Олимпик» с 16-ю баллами поднялся на третью позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур

Лион – Монако – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Диас, 11; 1:1 – Лопес, 17; 2:1 – Фекир, 23; 2:2 – Траоре, 34; 3:2 – Фекир, 90+5.

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