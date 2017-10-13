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    Арена покинул должность главного тренера сборной США

    Брюс Арена объявил о завершении работы на посту главного тренера сборной Соединенных Штатов Америки.

    «Тренировать сборную своей страны – привилегия для каждого тренера. Сегодня, когда я ухожу с поста, я должен выразить всю свою гордость по поводу того, что мне довелось поработать с командой дважды.

    Заступив на должность в ноябре прошлого года, я знал, что принимаю серьезный вызов. Каждый, кто связан со сборной, в течение последних 11-ти месяцев отдавал всего себя на пути к цели. Мне нет прощения. Я не выполнил свою работу должен взять ответственность на себя», – говорится в обращении 66-летнего американца на официальном сайте сборной.

    Команда не квалифицировалась на ЧМ-2018, заняв пятое место из шести в отборочной группе Северной Америки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 20:47
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