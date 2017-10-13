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Защитник ЦСКА Чернов готов поехать в «Халл» к Слуцкому

13 октября 2017, 13:12
2

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Урал», признался, что не удивился решению Леонида Слуцкого возглавить «Халл Сити». 21-летний футболист отметил, что готов поехать к российскому специалисту в Англию.

— Вас удивил отъезд Леонила Слуцкого в Англию?

— Нет. Он хороший тренер. Наверное, в чемпионате России ему уже поднадоело, и Леонид Викторович чувствовал, что остановился в развитии. Поэтому, скорее всего, и решил ответить на новый вызов.

— Следите за результатами «Халл Сити»?

— Я, конечно, не смотрю каждый матч «Халла», но подписался на информацию об этой команде. Мне приходят уведомления по итогам каждого матча нового коллектива Леонида Викторовича.

— Если бы Леонид Слуцкий позвал вас в Англию, поехали бы?

— Конечно! От такого шанса глупо отказываться. Любой на моем месте так бы сделал.

Источник: Известия
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Урал Халл Сити Чернов Никита Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Черкизовский Кот
1507931324
Экс-игрок сборной России... Сборной России, КАРЛ!!!
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Dominator777
1508000418
Поехал бы любой, но вот беда - никого не зовут.
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