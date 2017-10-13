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    Защитник ЦСКА Чернов готов поехать в «Халл» к Слуцкому

    Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Урал», признался, что не удивился решению Леонида Слуцкого возглавить «Халл Сити». 21-летний футболист отметил, что готов поехать к российскому специалисту в Англию.

    — Вас удивил отъезд Леонила Слуцкого в Англию?

    — Нет. Он хороший тренер. Наверное, в чемпионате России ему уже поднадоело, и Леонид Викторович чувствовал, что остановился в развитии. Поэтому, скорее всего, и решил ответить на новый вызов.

    — Следите за результатами «Халл Сити»?

    — Я, конечно, не смотрю каждый матч «Халла», но подписался на информацию об этой команде. Мне приходят уведомления по итогам каждого матча нового коллектива Леонида Викторовича.

    — Если бы Леонид Слуцкий позвал вас в Англию, поехали бы?

    — Конечно! От такого шанса глупо отказываться. Любой на моем месте так бы сделал.

    Источник: Известия

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    13.10.2017 13:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 14 октября 2017, 20:00

      Поехал бы любой, но вот беда - никого не зовут.

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 14 октября 2017, 00:48

      Экс-игрок сборной России... Сборной России, КАРЛ!!!

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