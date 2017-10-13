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    Спортивный директор «Милана»: «Мы до последнего не верили, что можно купить Бонуччи»

    Спортивный директор итальянского «Милана» Массимилиано Мирабелли раскрыл детали летнего трансфера в команду защитника Леонардо Бонуччи. «Красно-черные» изначально не верили, что игрока можно переманить из «Ювентуса».

    «До самого конца сделки мы не могли поверить, что туринцы отпустят такого важного футболиста. Когда мне предлагали проработать трансфер Леонардо, то я отказывался это делать: зачем тратить время?

    Однако оказалось, что сам Бонуччи не против перейти в «Милан». В итоге все удачно сложилось, и Лео играет за нас», – сказал функционер Radio Rossonera.

    В текущем сезоне Серии А Бонуччи не пропустил ни одного матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 01:04
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