Спортивный директор «Милана»: «Мы до последнего не верили, что можно купить Бонуччи»

Спортивный директор итальянского «Милана» Массимилиано Мирабелли раскрыл детали летнего трансфера в команду защитника Леонардо Бонуччи. «Красно-черные» изначально не верили, что игрока можно переманить из «Ювентуса».

«До самого конца сделки мы не могли поверить, что туринцы отпустят такого важного футболиста. Когда мне предлагали проработать трансфер Леонардо, то я отказывался это делать: зачем тратить время?

Однако оказалось, что сам Бонуччи не против перейти в «Милан». В итоге все удачно сложилось, и Лео играет за нас», – сказал функционер Radio Rossonera.

В текущем сезоне Серии А Бонуччи не пропустил ни одного матча.