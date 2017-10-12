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    Президент «Сьона» получил более чем годичную дисквалификацию за избиение журналиста

    Швейцарская футбольная лига вынесла вердикт в отношении президента местного «Сьона» Кристиана Константина, который по окончании одного из сентябрьских матчей команды напал на телевизионного эксперта. Функционеру придется отбыть 14-месячную дисквалификацию.

    Помимо отстранения от футбольной деятельности, Константин обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков, сообщает официальный сайт лиги.

    Причиной нападения стало то, что журналист во время эфира назвал управление «Сьоном» смешным. Президент счел это за оскорбление.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2017 19:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 октября 2017, 17:04

      кто увидел избиение на видео? я - нет!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 октября 2017, 20:05

      Европа хлеба уже не требует только зрелище подавай Гениально

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 октября 2017, 19:57

      Это смешно!

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