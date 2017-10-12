Президент «Сьона» получил более чем годичную дисквалификацию за избиение журналиста

Швейцарская футбольная лига вынесла вердикт в отношении президента местного «Сьона» Кристиана Константина, который по окончании одного из сентябрьских матчей команды напал на телевизионного эксперта. Функционеру придется отбыть 14-месячную дисквалификацию.

Помимо отстранения от футбольной деятельности, Константин обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков, сообщает официальный сайт лиги.

Причиной нападения стало то, что журналист во время эфира назвал управление «Сьоном» смешным. Президент счел это за оскорбление.