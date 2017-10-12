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  • Президент «Сьона» получил более чем годичную дисквалификацию за избиение журналиста

Президент «Сьона» получил более чем годичную дисквалификацию за избиение журналиста

12 октября 2017, 19:26
3

Швейцарская футбольная лига вынесла вердикт в отношении президента местного «Сьона» Кристиана Константина, который по окончании одного из сентябрьских матчей команды напал на телевизионного эксперта. Функционеру придется отбыть 14-месячную дисквалификацию.

Помимо отстранения от футбольной деятельности, Константин обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков, сообщает официальный сайт лиги.

Причиной нападения стало то, что журналист во время эфира назвал управление «Сьоном» смешным. Президент счел это за оскорбление.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Сьон
Комментарии (3)
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Gullit 76
1507827421
Это смешно!
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Полная Канистра
1507827913
Европа хлеба уже не требует только зрелище подавай Гениально
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Diesel133
1507903481
кто увидел избиение на видео? я - нет!
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