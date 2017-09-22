«Сьон» Митрюшкина обыграл «Лугано» в чемпионате Швейцарии, президент гостей избил журналиста

Телерепортер счастлив, срубит с президента кучу бабла.
Матч 8-го тура швейцарской Суперлиги «Лугано» – «Сьон» завершился победой гостей со счетом 2:1. Голкипер Антон Митрюшкин провел восьмой матч чемпионата в новом сезоне.
По ходу встречи президент «Сьона» Кристиан Константин несколько раз ударил телерепортера Рольфа Фрингера. О подробностях конфликта национальные СМИ не уточнили.
Команда из Сьона набрала 11 очков и занимает пятое место из 10-ти в турнирной таблице. «Лугано» находится на 9-й строчке.
FC Sion president Christian Constantin has physically attacked TV pundit Rolf Fringer during Lugano – Sion. pic.twitter.com/uSpwr1ChYH— Mr. Oli (@aulit_z) 21 сентября 2017 г.