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    «Сьон» Митрюшкина обыграл «Лугано» в чемпионате Швейцарии, президент гостей избил журналиста

    Матч 8-го тура швейцарской Суперлиги «Лугано»«Сьон» завершился победой гостей со счетом 2:1. Голкипер Антон Митрюшкин провел восьмой матч чемпионата в новом сезоне.

    По ходу встречи президент «Сьона» Кристиан Константин несколько раз ударил телерепортера Рольфа Фрингера. О подробностях конфликта национальные СМИ не уточнили.

    Команда из Сьона набрала 11 очков и занимает пятое место из 10-ти в турнирной таблице. «Лугано» находится на 9-й строчке.

    Источник: Twitter

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    22.09.2017 00:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 сентября 2017, 09:23

      Телерепортер счастлив, срубит с президента кучу бабла.

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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 22 сентября 2017, 02:39

      Дерутся не только депутаты, но и президенты.

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