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    Бердыев надеется, что гол в ворота сборной России разгрузит Азмуна

    Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился мыслями перед матчем 13 тура РФПЛ против «Ростова». В частности, специалист надеется на улучшение игры форварда команды Сердара Азмуна.

    «Думаю, что перерыв на пользу пошел команде. Психологическая ситуация была не очень хорошая. Вроде при равных играх или с некоторым нашим преимуществом мы теряли очки или, более того, проигрывали. Не знаю, в каком состоянии приехали «сборники», но слава Богу, что без серьезных травм. Это радует. Мы готовимся к «Ростову» так же, как и к другим командам.

    Есть моменты, которые Азмун не забивает в игре, но забивает на тренировках. Такая неуверенность была; думаю, гол в ворота сборной России его психологически разгрузит. Тем более на родном стадионе», – сказал Бердыев.

    «Ростов» и «Рубин» сыграют друг против друга 15 октября. Начало игры – в 16:30 по Москве.

    Источник: ФК «Рубин»

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    12.10.2017 19:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 13 октября 2017, 09:44

      Азун молодца хорошо играет, жаль только что не стабильно.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 19:56

      Голом в ворота сборной России Азмун начал предпродажную подготовку в Кристал Пэлас

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      Рейтинг: +17971

      арейская > DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 02:39

      Но ведь эту предпродажную подготовку можно вести и в "Рубине", думаю что следят за ним не только в играх за сборную...

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