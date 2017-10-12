Бердыев надеется, что гол в ворота сборной России разгрузит Азмуна

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился мыслями перед матчем 13 тура РФПЛ против «Ростова». В частности, специалист надеется на улучшение игры форварда команды Сердара Азмуна.

«Думаю, что перерыв на пользу пошел команде. Психологическая ситуация была не очень хорошая. Вроде при равных играх или с некоторым нашим преимуществом мы теряли очки или, более того, проигрывали. Не знаю, в каком состоянии приехали «сборники», но слава Богу, что без серьезных травм. Это радует. Мы готовимся к «Ростову» так же, как и к другим командам.

Есть моменты, которые Азмун не забивает в игре, но забивает на тренировках. Такая неуверенность была; думаю, гол в ворота сборной России его психологически разгрузит. Тем более на родном стадионе», – сказал Бердыев.

«Ростов» и «Рубин» сыграют друг против друга 15 октября. Начало игры – в 16:30 по Москве.