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    Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется новым владельцам «Торпедо» в 8 миллиардов

    Стали известны подробности реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве, на котором выступает «Торпедо». Напомним, что на днях стало известно о смене собственника столичного клуба.

    «Будут небольшие, но важные, на наш взгляд, изменения. Например, в первоначальном проекте не было трибун за воротами поля, только боковые. Мы их построим — об этом нас просили болельщики «Торпедо», за трибунами, расположенными за воротами традиционно собираются самые активные поклонники команды», – рассказал Гендиректор компании «Инград» (входит в концерн «Россиум») Павел Поселенов.

    Реконструкция арены обойдется новым владельцам клуба в 8 миллиардов рублей. Снос стадиона и строительство новой арены начнется не раньше 2019 года и займет два года. Вместимость увеличится с 13 тысяч до 15 тысяч зрителей.

    Источник: РБК

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    12.10.2017 08:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 12 октября 2017, 14:58

      Афигеть какие БАБКИ в стране.
      А пенсионеры ------ НИЩЕБРОДЫ

      0
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      Рейтинг: +1771

      Alex Y 12 октября 2017, 10:53

      Может вернуться, играть пока будут по скоро не нужным Химкам)

      0
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 12 октября 2017, 10:34

      Только на "Торпедо" - выступает не Торпедо, а Арарат.

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 12 октября 2017, 09:56

      с 13 до 15 увеличат, а с прицелом на будущее не маловато будет? Я так понял новый собственник с определенными амбициями...

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > SunRomeS 12 октября 2017, 10:27

      Согласен,с 13 до 15 слишком мало.К тому времени как построят перестраивать придётся.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 октября 2017, 09:35

      А нужен ли этот стадион? Вон Лужники - шикарный стадион, и бесхозный, там бы проводили матчи. В Москве и так уже современных объектов хватает.

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > turist82 12 октября 2017, 09:54

      Про Лужники, вроде, сказали, что только матчи сборной будут проводить. Да болельщики Торпедо на нем затеряются, великовата чаша.

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > turist82 12 октября 2017, 10:31

      Проведение матчей с участием торпедо на лужниках будет выглядеть немного комично! в начале нулевых играли же на лужниках торпедовцы ! 1000-1500 человек на 90 тысячной чаше, такое ощущение было, что игра при пустых трибунах проводится!) ну всё равно 15 тысяч для стадиона маловато, если только они не собираются вечно играть в фнл!)

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      Рейтинг: +2739

      a_who > turist82 1 ноября 2017, 06:56

      Лужники Спартаку не отдали а тут Торпедо...

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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 12 октября 2017, 09:01

      Это хорошо, что Торпедо возродится,
      Но... Не стоит торопиться.

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