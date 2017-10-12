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  • Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется новым владельцам «Торпедо» в 8 миллиардов

Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется новым владельцам «Торпедо» в 8 миллиардов

12 октября 2017, 08:42
10

Стали известны подробности реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве, на котором выступает «Торпедо». Напомним, что на днях стало известно о смене собственника столичного клуба.

«Будут небольшие, но важные, на наш взгляд, изменения. Например, в первоначальном проекте не было трибун за воротами поля, только боковые. Мы их построим — об этом нас просили болельщики «Торпедо», за трибунами, расположенными за воротами традиционно собираются самые активные поклонники команды», – рассказал Гендиректор компании «Инград» (входит в концерн «Россиум») Павел Поселенов.

Реконструкция арены обойдется новым владельцам клуба в 8 миллиардов рублей. Снос стадиона и строительство новой арены начнется не раньше 2019 года и займет два года. Вместимость увеличится с 13 тысяч до 15 тысяч зрителей.

Источник: РБК
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо
Комментарии (10)
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subbotaspartak
1507788106
Это хорошо, что Торпедо возродится, Но... Не стоит торопиться.
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turist82
1507790107
А нужен ли этот стадион? Вон Лужники - шикарный стадион, и бесхозный, там бы проводили матчи. В Москве и так уже современных объектов хватает.
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SunRomeS
1507791391
с 13 до 15 увеличат, а с прицелом на будущее не маловато будет? Я так понял новый собственник с определенными амбициями...
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Zlatan2718
1507793663
Только на "Торпедо" - выступает не Торпедо, а Арарат.
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Alex Y
1507794813
Может вернуться, играть пока будут по скоро не нужным Химкам)
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Юрэс
1507809530
Афигеть какие БАБКИ в стране. А пенсионеры ------ НИЩЕБРОДЫ
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