Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется новым владельцам «Торпедо» в 8 миллиардов

Стали известны подробности реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве, на котором выступает «Торпедо». Напомним, что на днях стало известно о смене собственника столичного клуба.

«Будут небольшие, но важные, на наш взгляд, изменения. Например, в первоначальном проекте не было трибун за воротами поля, только боковые. Мы их построим — об этом нас просили болельщики «Торпедо», за трибунами, расположенными за воротами традиционно собираются самые активные поклонники команды», – рассказал Гендиректор компании «Инград» (входит в концерн «Россиум») Павел Поселенов.

Реконструкция арены обойдется новым владельцам клуба в 8 миллиардов рублей. Снос стадиона и строительство новой арены начнется не раньше 2019 года и займет два года. Вместимость увеличится с 13 тысяч до 15 тысяч зрителей.