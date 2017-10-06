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«Торпедо» сменило владельца

6 октября 2017, 09:52
19

Российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем «Торпедо». Концерн «Россиум», принадлежащий Авдееву, стал также собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для «Торпедо». Стадион будет реконструрован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличена до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.

При этом президент «Торпедо» Александр Тукманов, занимающий должность с 2007 года, в ближайшее время может покинуть свой пост.

«Вообще этот вопрос лучше адресовать «Московскому кредитному банку». Но работа такая велась. Если переговоры завершены, то «Торпедо» сменило владельца.

Что касается вопроса по поводу моего дальнейшего пребывания в клубе, то этот момент еще будет обсуждаться. С новыми акционерами я встречался дне недели назад и планируется, что мы встретимся с ними еще раз в самое ближайшее время. Тогда и станет ясно, остановись ли я в клубе», – сказал Тукманов.

Сейчас автозаводцы выступают в ПФЛ в зоне «Центр». После 11 туров команда занимает второе место, набрав 21 очко.

Источник: Коммерсант
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Тукманов Александр
Комментарии (19)
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a-rakhmatov
1507274090
Торпедо надо поднимать, в свое время это был сильный клуб...
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Gullit 76
1507274941
Пора возвращаться!С такой историей команда должна быть на верху.
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FanatSerj
1507275352
Меня что то одно смущает...... "Стадион будет реконструирован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличена до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком." 54 миллиарда - это 900 млн долларов, ладно трансферы, ЗП итд итп, но "казырёк" не может столько стоить.... Выбран новый клуб для распила и отмытия бабла? отжатия стадиона?
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insider_retro
1507275698
Ещё одна попытка феникса восстать из пепла...
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Чикомас
1507278389
Торпедо-это наша история. Возвращайтесь в большой футбол.
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Артурка32
1507280400
на Зенит-Арену и то бабла меньше спустили)))))
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Tostao
1507286176
Я 50 лет болею за "Торпедо" и наконец-то дождался момета ухода Тукманова - худшего руководителя клуба в худший период великой команды. Слава Богу!!!
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KalterJax
1507286829
Было бы круто, если торпедо пошло бы по пути краснодара! с развитием клуба от самых низов! а не тупо распил бабла!
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4ekucT911
1507287598
команда с величайшим прошлым должна не существовать, а вновь биться за самые высокие места! давно пора этих ворюг было выгнать!
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Александр52
1507554275
Люди, чему вы рады и кого вы слушаете !!! Наслушались историй про ПСЖ и Ман Сити, про шейхов и алигархов. Время у нас такое, что деньги ломают всё, и спорт и здравый смысл. Во всей этой истории важно одно, что каманду сохранили и сохранил её Александр Тукманов, коренной торпедовец. Десять лет прожить без финансирования и своего стадиона, это большого стоит. Бывший владелец стадиона олигарх Прохоров и палец даже не пошевелил, чтобы помочь именитой команде, только за аренду арены с команды лупил бабки, Правительство Москвы, кому клуб и принадлежал кормило Тукманова только обещаниями, а легендарный ЗИЛ сами знаете, успешно развалили те же чиновники. Вот где собака зарыта, а не Слександр Вячеславович Тукманов виноват. Давайте лучше ему скажем спасибо, что сохранил нам и память и саму команду в это сложное запутанное время.
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