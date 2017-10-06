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    «Торпедо» сменило владельца

    Российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем «Торпедо». Концерн «Россиум», принадлежащий Авдееву, стал также собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для «Торпедо». Стадион будет реконструрован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличена до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.

    При этом президент «Торпедо» Александр Тукманов, занимающий должность с 2007 года, в ближайшее время может покинуть свой пост.

    «Вообще этот вопрос лучше адресовать «Московскому кредитному банку». Но работа такая велась. Если переговоры завершены, то «Торпедо» сменило владельца.

    Что касается вопроса по поводу моего дальнейшего пребывания в клубе, то этот момент еще будет обсуждаться. С новыми акционерами я встречался дне недели назад и планируется, что мы встретимся с ними еще раз в самое ближайшее время. Тогда и станет ясно, остановись ли я в клубе», – сказал Тукманов.

    Сейчас автозаводцы выступают в ПФЛ в зоне «Центр». После 11 туров команда занимает второе место, набрав 21 очко.

    Источник: Коммерсант

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    06.10.2017 09:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 октября 2017, 22:49

      "После 11 туров команда занимает второе место, набрав 21 очко."
      После 14 туров команда занимает седьмое место, набрав 22 очка.

      1
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 12 октября 2017, 10:05

      Сумма инвестиций почти лярд баксов?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      drago922 11 октября 2017, 20:28

      Торпедо будет жить !!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 октября 2017, 16:04

      Люди, чему вы рады и кого вы слушаете !!! Наслушались историй про ПСЖ и Ман Сити, про шейхов и алигархов. Время у нас такое, что деньги ломают всё, и спорт и здравый смысл. Во всей этой истории важно одно, что каманду сохранили и сохранил её Александр Тукманов, коренной торпедовец. Десять лет прожить без финансирования и своего стадиона, это большого стоит. Бывший владелец стадиона олигарх Прохоров и палец даже не пошевелил, чтобы помочь именитой команде, только за аренду арены с команды лупил бабки, Правительство Москвы, кому клуб и принадлежал кормило Тукманова только обещаниями, а легендарный ЗИЛ сами знаете, успешно развалили те же чиновники. Вот где собака зарыта, а не Слександр Вячеславович Тукманов виноват. Давайте лучше ему скажем спасибо, что сохранил нам и память и саму команду в это сложное запутанное время.

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Александр52 9 октября 2017, 18:20

      52 - это год рождения или только вес? Если год рождения, то наверное у тебя маразм. Ты хотя бы на торпедовский сайт болельщиков зашёл и почитал, а заодно и по ссылкам прошёлся, где все художества твоего Тукманова описаны.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Александр52 9 октября 2017, 22:12

      На, почитай на досуге, глядишь и просветление придёт:
      http://og.ru/sports/2017/08/30/91036

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 октября 2017, 15:49

      Надеюсь это не ради лакомого куска московской земли !

      1
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 6 октября 2017, 13:59

      команда с величайшим прошлым должна не существовать, а вновь биться за самые высокие места! давно пора этих ворюг было выгнать!

      5
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 6 октября 2017, 13:47

      Было бы круто, если торпедо пошло бы по пути краснодара! с развитием клуба от самых низов! а не тупо распил бабла!

      8
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 октября 2017, 13:36

      Я 50 лет болею за "Торпедо" и наконец-то дождался момета ухода Тукманова - худшего руководителя клуба в худший период великой команды.
      Слава Богу!!!

      6
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      Рейтинг: +371

      multi1984 6 октября 2017, 12:54

      Запятой в цифрах нет…

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 6 октября 2017, 12:00

      на Зенит-Арену и то бабла меньше спустили)))))

      0
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