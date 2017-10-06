Российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем «Торпедо». Концерн «Россиум», принадлежащий Авдееву, стал также собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для «Торпедо». Стадион будет реконструрован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличена до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.

При этом президент «Торпедо» Александр Тукманов, занимающий должность с 2007 года, в ближайшее время может покинуть свой пост.

«Вообще этот вопрос лучше адресовать «Московскому кредитному банку». Но работа такая велась. Если переговоры завершены, то «Торпедо» сменило владельца.

Что касается вопроса по поводу моего дальнейшего пребывания в клубе, то этот момент еще будет обсуждаться. С новыми акционерами я встречался дне недели назад и планируется, что мы встретимся с ними еще раз в самое ближайшее время. Тогда и станет ясно, остановись ли я в клубе», – сказал Тукманов.

Сейчас автозаводцы выступают в ПФЛ в зоне «Центр». После 11 туров команда занимает второе место, набрав 21 очко.