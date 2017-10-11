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    Ташуев не понимает, кто из нынешнего состава сборной России будет играть на чемпионате мира

    Бывший главный тренер «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев считает, что слишком большая ротация только вредит сборной России, так как футболисты не могут наиграть связи. По его словам, главный тренер команды не должен был выставлять в матче с Ираном в ворота Андрея Лунева.

    «Два нападающих, как бы они не хотели, при своем хорошем наборе скоростных качеств зависят все равно от хавбеков, которые их и снабжают. А выходят новое сочетание в центре поля, и рушится культура игры. Потому что вчера, к примеру, Смолов хотел, чтобы играл тот-то, а его в составе нет. То же самое Александр Кокорин.

    Выходит Тарасов, к которому он привыкает, а потом – Миранчук, который по-другому играет. И тогда он начинает привыкать, смотреть, что он и как будет делать. Значит, нужно подстраиваться или открываться по-другому… Футбол – это часы, не дай бог что-то сломалось, и механизм уже работает не так.

    Я был удивлен тому, что Лунев появился в воротах. Учитывая новый состав обороны, нужно было снова ставить Игоря Акинфеева, чтобы наиграть с ними взаимодействие, натренировать подсказ. Отшлифовать все так, чтобы мы на ЧМ вышли и понимали, что все ситуации предусмотрели. В тренировочном процессе этому научить можно, но очень тяжело, в официальных матчах — гораздо легче. Отрабатывать это нужно в каждом контрольном матче.

    Пускай нет Дзагоева, Зобнина, Головина – хорошо, отработаем тогда оборону, отработает прессинг, взаимодействие форвардов с новыми хавбеками. А у нас не хватает понимания — а что дальше? Сейчас вы понимаете, кто из нынешнего состава будет играть на ЧМ? Лично я нет.

    Логично, что вышедшие на замену футболисты оказываются свежими и увеличивают скорость игры. Они сумели забить гол, но придавать этому значения нельзя. Потому что, если бы мы играли в отборочном турнире, этих трех-четырех замен не было бы. В целом, звезд в нашей команде сейчас нет, но зато есть игроки примерно одного уровня. Это тоже хорошо!» – считает специалист.

    Напомним, что во вторник в Казани состоялся товарищеский матч, в котором сборная России не смогла обыграть команду Ирана – 1:1.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.10.2017 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 14:11

      Многие тренеры такого же мнения. *

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 11:11

      Балабол, спустивший «Анжи» и «Кубань» в ФНЛ, и то понимает, а усатый - нет! Что за тренер?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 октября 2017, 09:54

      Хорошо излагает, собака! Учитесь, Станислав Саламыч, у коллеги, он тоже не отказался бы сборную тренировать!

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