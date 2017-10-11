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  • Ташуев не понимает, кто из нынешнего состава сборной России будет играть на чемпионате мира

Ташуев не понимает, кто из нынешнего состава сборной России будет играть на чемпионате мира

11 октября 2017, 09:30
4

Бывший главный тренер «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев считает, что слишком большая ротация только вредит сборной России, так как футболисты не могут наиграть связи. По его словам, главный тренер команды не должен был выставлять в матче с Ираном в ворота Андрея Лунева.

«Два нападающих, как бы они не хотели, при своем хорошем наборе скоростных качеств зависят все равно от хавбеков, которые их и снабжают. А выходят новое сочетание в центре поля, и рушится культура игры. Потому что вчера, к примеру, Смолов хотел, чтобы играл тот-то, а его в составе нет. То же самое Александр Кокорин.

Выходит Тарасов, к которому он привыкает, а потом – Миранчук, который по-другому играет. И тогда он начинает привыкать, смотреть, что он и как будет делать. Значит, нужно подстраиваться или открываться по-другому… Футбол – это часы, не дай бог что-то сломалось, и механизм уже работает не так.

Я был удивлен тому, что Лунев появился в воротах. Учитывая новый состав обороны, нужно было снова ставить Игоря Акинфеева, чтобы наиграть с ними взаимодействие, натренировать подсказ. Отшлифовать все так, чтобы мы на ЧМ вышли и понимали, что все ситуации предусмотрели. В тренировочном процессе этому научить можно, но очень тяжело, в официальных матчах — гораздо легче. Отрабатывать это нужно в каждом контрольном матче.

Пускай нет Дзагоева, Зобнина, Головина – хорошо, отработаем тогда оборону, отработает прессинг, взаимодействие форвардов с новыми хавбеками. А у нас не хватает понимания — а что дальше? Сейчас вы понимаете, кто из нынешнего состава будет играть на ЧМ? Лично я нет.

Логично, что вышедшие на замену футболисты оказываются свежими и увеличивают скорость игры. Они сумели забить гол, но придавать этому значения нельзя. Потому что, если бы мы играли в отборочном турнире, этих трех-четырех замен не было бы. В целом, звезд в нашей команде сейчас нет, но зато есть игроки примерно одного уровня. Это тоже хорошо!» – считает специалист.

Напомним, что во вторник в Казани состоялся товарищеский матч, в котором сборная России не смогла обыграть команду Ирана – 1:1.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Лунев Андрей Ташуев Сергей
Комментарии (4)
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vick-north-west
1507704867
Хорошо излагает, собака! Учитесь, Станислав Саламыч, у коллеги, он тоже не отказался бы сборную тренировать!
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prezent2017
1507709498
Балабол, спустивший «Анжи» и «Кубань» в ФНЛ, и то понимает, а усатый - нет! Что за тренер?
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DOCTOR PENALTY
1507720278
Многие тренеры такого же мнения. *
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