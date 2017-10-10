Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нигматуллин: «Сборная России не дала поводов для радости. Есть куда прибавлять во всех линиях»

Нигматуллин: «Сборная России не дала поводов для радости. Есть куда прибавлять во всех линиях»

10 октября 2017, 22:42
6

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин подвел итог ничьей в контрольной встрече с Ираном (1:1).

«Сборная России не дала сегодня поводов для радости. Отрадно, что команда не опустила руки после пропущенного мяча и смогла отыграться. Футболисты пошли отыгрываться и смогли это сделать. Но это была домашняя встреча с Ираном — не самым сильным соперником, пусть и участником чемпионата мира.

Сегодняшний матч оставил много поводов для рассуждений тренерскому штабу нашей сборной. Возможно, что-то не получилось в нападении, да и в защите были явные проблемы. Сборной России есть куда прибавлять во всех линиях. Не хочется сейчас кошмарить сборную, ведь время на то, чтобы исправить ошибки еще есть», — сказал Нигматуллин.

Следующий матч команды Станислава Черчесова намечен на 10-е ноября. В Россию приедет команда Аргентины.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Нигматуллин Руслан
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
STAFOR13
1507666491
в полузащите если бы вышли основой, то там бы вопросов не было, Головин, Кузяев, Миранчук, Зобнин если будет так же играть как в прошлом сезоне, Дзагоев, пока Черчесов состав меняет на каждый матч как поставили у руля сборной, рано делать выводы, если только брать по отдельности игры индивидуально футболистов, главное что бы Черчесов не подставил этим самого себя, времени не много осталось до ЧМ, давно пора основу наигрывать...
Ответить
Popularov
1507666941
ЧТО ЗА СБОРНАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ У ЧЕРЧЕСОВА? Сборная СОЛЯНКА! С миру по футбольной нитке - ГОЛОМУ сборная! Но сборная это ещё НЕ КОМАНДА! Команду ещё предстоит Черчесову СОЗДАТЬ и СПЛОТИТЬ единой целью - УСПЕШНОГО выступления на чемпионате Мира в России в 2018 году! А для этого надо ПОВЫШАТЬ уровень и качество тренировок и их ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ! Час в день это МИЗЕР, а с таким мизером будет, как всегда, ПРОВАЛ! Вспомните, как наши гимнасты тренируются и какие у них результаты, а фигуристы, да, и многие другие спортсмены из других видов спорта, трудятся в поте ЛИЦА своего, но только не сборная России по футболу! Вот вам пример отношения к делу, к результату и ГОРДОСТИ за свою страну, за которую они с ЧЕСТЬЮ выступают! Но почему-то сборная наших футболистов не берёт с них пример, а потом УДИВЛЯЮТСЯ, почему они так БЕЗОБРАЗНО играют! А какая подготовка и тренировка, такой и БЕЗОБРАЗНЫЙ результат, ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ зависимость, а Черчесов и в УС НЕ ДУЕТ! У бровки размахивать руками, от безысходности, научился, а вот, тренировать и готовить команду ТОЛКОМ не может и не хватает у него творческих футбольных задумок для реализации! Здесь даже велосипеда не надо изобретать! Давно уже изобретён нашими тренерами старшего поколения. Возьми книги Качалина и Бескова и там ВСЁ отлично написано, расписано, только УСПЕВАЙ работать со сборной и, на тренировках, наигрывать все эти элементы и тактические задумки наших великих футбольных тренеров! А пока этого не видно в нашей сборной и результаты соответствующие! Как готовятся, так БЕЗОБРАЗНО играют, а потом ещё ОБИЖАЮТСЯ на СПРАВЕДЛИВУЮ критику! Не обижаться надо, а принимать КРИТИКУ и менять подходы к тренировочному ПРОЦЕССУ! В футболе мелочей НЕ БЫВАЕТ и все их надо УЧЕСТЬ и уделить им ДОЛЖНОЕ внимание на тренировках и при подготовке к играм! Черчесову есть чему УЧИТЬСЯ, но по-всей видимости, он решил, что учёба не для него, а уж тем более на своих ошибках. Черчесов и на чужих не учится, а уж тем более на своих! Черчесов считает, что у него ошибок НЕТ! Но от этого сборной НЕ ЛЕГЧЕ! Игра сборной НАПРЯМУЮ зависит от тренера, как он готовит и как тренирует! Черчесову давно надо было удлинить время тренировок, но до сих пор он этого не сделал и делать не собирается! А зачем? "Солдат" спит, а служба идёт, и незачем упираться на работе многочасовыми тренировками. С таким черсчесовским подходом ничего ПУТНОГО в сборной у него НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Результат уже заранее ИЗВЕСТЕН! Угадайте с первого раза - КАКОЙ??? Правильно! ПРОВАЛ! Для примера. На Кубке Конфедераций 2017 не выполнили задачу хотя, для её выполнения, были все возможности! Черчесов благополучно проспал, ПРОВАЛИЛ и сейчас благополучно СПИТ. А зачем ему Качалин, а зачем ему Бесков, когда Черчесов сам себе на уме и варится в собственном ПРОВАЛЬНОМ соку! А потом Виталий Мутко будет нахваливать: - Ах! Какой у нас "замечательный" тренер сборной! Тренер, может быть и "замечательный", но только результаты у этого тренера НЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ! То-то и ОНО!!! А когда результаты будут ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, ни Мутко, ни Черчесов не знают. А зачем болельщикам замечательные результаты? Для специалистов и болельщиков достаточно того, что у нас "замечательный" тренер.
Ответить
insider_retro
1507668224
Так куда и что прибавлять в линиях??!... Брякнул бы кормчему, посоветовал-подсказал, а то не кому....))
Ответить
prezent2017
1507670712
С такой защитой сбродной делать нечего. Игроки не могут нормально мяч принять, подкат выполнить, слабы физически, а о первом пасе я вообще молчу.
Ответить
sochi-2013
1507694494
Целина!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1507700340
У сборной как и у РФС одна проблема -- стадом львов управляет баран или наоборот.
Ответить
Главные новости
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
1
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
2
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
4
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+