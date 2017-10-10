Нигматуллин: «Сборная России не дала поводов для радости. Есть куда прибавлять во всех линиях»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин подвел итог ничьей в контрольной встрече с Ираном (1:1).

«Сборная России не дала сегодня поводов для радости. Отрадно, что команда не опустила руки после пропущенного мяча и смогла отыграться. Футболисты пошли отыгрываться и смогли это сделать. Но это была домашняя встреча с Ираном — не самым сильным соперником, пусть и участником чемпионата мира.

Сегодняшний матч оставил много поводов для рассуждений тренерскому штабу нашей сборной. Возможно, что-то не получилось в нападении, да и в защите были явные проблемы. Сборной России есть куда прибавлять во всех линиях. Не хочется сейчас кошмарить сборную, ведь время на то, чтобы исправить ошибки еще есть», — сказал Нигматуллин.

Следующий матч команды Станислава Черчесова намечен на 10-е ноября. В Россию приедет команда Аргентины.