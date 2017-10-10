Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нигматуллин: «Сборная России не дала поводов для радости. Есть куда прибавлять во всех линиях»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин подвел итог ничьей в контрольной встрече с Ираном (1:1).

    «Сборная России не дала сегодня поводов для радости. Отрадно, что команда не опустила руки после пропущенного мяча и смогла отыграться. Футболисты пошли отыгрываться и смогли это сделать. Но это была домашняя встреча с Ираном — не самым сильным соперником, пусть и участником чемпионата мира.

    Сегодняшний матч оставил много поводов для рассуждений тренерскому штабу нашей сборной. Возможно, что-то не получилось в нападении, да и в защите были явные проблемы. Сборной России есть куда прибавлять во всех линиях. Не хочется сейчас кошмарить сборную, ведь время на то, чтобы исправить ошибки еще есть», — сказал Нигматуллин.

    Следующий матч команды Станислава Черчесова намечен на 10-е ноября. В Россию приедет команда Аргентины.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2017 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 октября 2017, 08:39

      У сборной как и у РФС одна проблема -- стадом львов управляет баран или наоборот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 11 октября 2017, 07:01

      Целина!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 00:25

      С такой защитой сбродной делать нечего. Игроки не могут нормально мяч принять, подкат выполнить, слабы физически, а о первом пасе я вообще молчу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 23:43

      Так куда и что прибавлять в линиях??!... Брякнул бы кормчему, посоветовал-подсказал, а то не кому....))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 10 октября 2017, 23:22

      ЧТО ЗА СБОРНАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ У ЧЕРЧЕСОВА?
      Сборная СОЛЯНКА!
      С миру по футбольной нитке - ГОЛОМУ сборная!
      Но сборная это ещё НЕ КОМАНДА!
      Команду ещё предстоит Черчесову СОЗДАТЬ и СПЛОТИТЬ единой целью - УСПЕШНОГО выступления на чемпионате Мира в России в 2018 году!
      А для этого надо ПОВЫШАТЬ уровень и качество тренировок и их ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ!
      Час в день это МИЗЕР, а с таким мизером будет, как всегда, ПРОВАЛ!
      Вспомните, как наши гимнасты тренируются и какие у них результаты, а фигуристы, да, и многие другие спортсмены из других видов спорта, трудятся в поте ЛИЦА своего, но только не сборная России по футболу!
      Вот вам пример отношения к делу, к результату и ГОРДОСТИ за свою страну, за которую они с ЧЕСТЬЮ выступают!
      Но почему-то сборная наших футболистов не берёт с них пример, а потом УДИВЛЯЮТСЯ, почему они так БЕЗОБРАЗНО играют!
      А какая подготовка и тренировка, такой и БЕЗОБРАЗНЫЙ результат, ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ зависимость, а Черчесов и в УС НЕ ДУЕТ!
      У бровки размахивать руками, от безысходности, научился, а вот, тренировать и готовить команду ТОЛКОМ не может и не хватает у него творческих футбольных задумок для реализации!
      Здесь даже велосипеда не надо изобретать!
      Давно уже изобретён нашими тренерами старшего поколения.
      Возьми книги Качалина и Бескова и там ВСЁ отлично написано, расписано, только УСПЕВАЙ работать со сборной и, на тренировках, наигрывать все эти элементы и тактические задумки наших великих футбольных тренеров!
      А пока этого не видно в нашей сборной и результаты соответствующие!
      Как готовятся, так БЕЗОБРАЗНО играют, а потом ещё ОБИЖАЮТСЯ на СПРАВЕДЛИВУЮ критику!
      Не обижаться надо, а принимать КРИТИКУ и менять подходы к тренировочному ПРОЦЕССУ!
      В футболе мелочей НЕ БЫВАЕТ и все их надо УЧЕСТЬ и уделить им ДОЛЖНОЕ внимание на тренировках и при подготовке к играм!
      Черчесову есть чему УЧИТЬСЯ, но по-всей видимости, он решил, что учёба не для него, а уж тем более на своих ошибках.
      Черчесов и на чужих не учится, а уж тем более на своих!
      Черчесов считает, что у него ошибок НЕТ!
      Но от этого сборной НЕ ЛЕГЧЕ!
      Игра сборной НАПРЯМУЮ зависит от тренера, как он готовит и как тренирует!
      Черчесову давно надо было удлинить время тренировок, но до сих пор он этого не сделал и делать не собирается!
      А зачем? "Солдат" спит, а служба идёт, и незачем упираться на работе многочасовыми тренировками.
      С таким черсчесовским подходом ничего ПУТНОГО в сборной у него НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
      Результат уже заранее ИЗВЕСТЕН!
      Угадайте с первого раза - КАКОЙ???
      Правильно! ПРОВАЛ!
      Для примера.
      На Кубке Конфедераций 2017 не выполнили задачу хотя, для её выполнения, были все возможности!
      Черчесов благополучно проспал, ПРОВАЛИЛ и сейчас благополучно СПИТ.
      А зачем ему Качалин, а зачем ему Бесков, когда Черчесов сам себе на уме и варится в собственном ПРОВАЛЬНОМ соку!
      А потом Виталий Мутко будет нахваливать: - Ах! Какой у нас "замечательный" тренер сборной!
      Тренер, может быть и "замечательный", но только результаты у этого тренера НЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ!
      То-то и ОНО!!!
      А когда результаты будут ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, ни Мутко, ни Черчесов не знают.
      А зачем болельщикам замечательные результаты?
      Для специалистов и болельщиков достаточно того, что у нас "замечательный" тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 10 октября 2017, 23:14

      в полузащите если бы вышли основой, то там бы вопросов не было, Головин, Кузяев, Миранчук, Зобнин если будет так же играть как в прошлом сезоне, Дзагоев, пока Черчесов состав меняет на каждый матч как поставили у руля сборной, рано делать выводы, если только брать по отдельности игры индивидуально футболистов, главное что бы Черчесов не подставил этим самого себя, времени не много осталось до ЧМ, давно пора основу наигрывать...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11