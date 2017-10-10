Президент Перу: «Все госслужащие могут уйти с работы в 16:00, чтобы посмотреть матч с Колумбией»

Президент Республики Перу Педро Пабло Кучинский разрешил государственным служащим покинуть рабочее место, чтобы посмотреть встречу с Колумбией в 18-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Сегодня вся страна живет отборочным матчем. Сегодня все госслужащие могут уйти с работы в 16:00, чтобы успеть на матч. Поддержим наших парней. Вперед, Перу!» – написал 79-летний политик в твиттере.

Матч начнется в 2:30 по московскому времени. Сборная Перу является прямым соперником команды Аргентины за выход на турнир.