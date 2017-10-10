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    Президент Перу: «Все госслужащие могут уйти с работы в 16:00, чтобы посмотреть матч с Колумбией»

    Президент Республики Перу Педро Пабло Кучинский разрешил государственным служащим покинуть рабочее место, чтобы посмотреть встречу с Колумбией в 18-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Сегодня вся страна живет отборочным матчем. Сегодня все госслужащие могут уйти с работы в 16:00, чтобы успеть на матч. Поддержим наших парней. Вперед, Перу!» – написал 79-летний политик в твиттере.

    Матч начнется в 2:30 по московскому времени. Сборная Перу является прямым соперником команды Аргентины за выход на турнир.

    Источник: Twitter

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    10.10.2017 21:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 10:52

      а не госслужащие не хотят что-ли на футбол пойти и с работы пораньше уйти.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 11 октября 2017, 05:13

      Даешь этого президента после Путина!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +954

      Юрэс 10 октября 2017, 21:26

      А " неграм" опять работать? ?!?! Да?
      Ну прям ДискримиНАЦИЯ.

      0
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 21:11

      Чувствуется государственный подход!!..))

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