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    Рауш: «Черчесов использует немецкий стиль работы»

    Защитник сборной России Константин Рауш отметил, что практически полностью адаптировался в национальной команде. Футболист выделил и манеру работы главного тренера Станислава Черчесова.

    «На втором сборе я окончательно привык к партнерам. Месяц назад мне еще нужно было время, чтобы освоиться. Все-таки, несмотря на знание русского языка, я живу в Германии и настолько привык к немецкому языку, что сложно было быстро адаптироваться к русской речи вокруг. Но это и к лучшему – несколько дней языковой практики мне очень помогли. Наш главный тренер долго играл в Германии и Австрии, знает немецкий. Он использует очень похожий стиль общения и работы.

    Я уже давно решил – если будет возможность, буду играть за сборную России. Но только при Черчесове ко мне возник интерес. Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодежные сборные Германии. За бундестим я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России. Ну и если бы в Германии были бы во мне заинтересованы. Еще два года назад я сделал себе российское гражданство – я с детства живу в Германии, но о России никогда не забывал. И давно хотел выступить за команду РФ», – заявил футболист.

    Ранее отмечалось, что Рауш практически наверняка попадет в окончательную заявку сборной России на предстоящий чемпионат мира-2018.

    Источник: Известия

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    10.10.2017 13:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +103

      Серго24 10 октября 2017, 22:35

      черчесов использует далбаебский стиль футбола а не немецкий...менять надо тренера пока не поздно

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 октября 2017, 20:19

      не супер игрок но лущче тех кто есть

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 17:40

      " Что русскому хорошо, то немцу смерть...."

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 10 октября 2017, 14:23

      Молодец - честно. Если бы позвали в сборную Германии - нахрен позориться и занимать очередное 4-е место в группе.

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