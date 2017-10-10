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Рауш: «Черчесов использует немецкий стиль работы»

10 октября 2017, 13:58
4

Защитник сборной России Константин Рауш отметил, что практически полностью адаптировался в национальной команде. Футболист выделил и манеру работы главного тренера Станислава Черчесова.

«На втором сборе я окончательно привык к партнерам. Месяц назад мне еще нужно было время, чтобы освоиться. Все-таки, несмотря на знание русского языка, я живу в Германии и настолько привык к немецкому языку, что сложно было быстро адаптироваться к русской речи вокруг. Но это и к лучшему – несколько дней языковой практики мне очень помогли. Наш главный тренер долго играл в Германии и Австрии, знает немецкий. Он использует очень похожий стиль общения и работы.

Я уже давно решил – если будет возможность, буду играть за сборную России. Но только при Черчесове ко мне возник интерес. Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодежные сборные Германии. За бундестим я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России. Ну и если бы в Германии были бы во мне заинтересованы. Еще два года назад я сделал себе российское гражданство – я с детства живу в Германии, но о России никогда не забывал. И давно хотел выступить за команду РФ», – заявил футболист.

Ранее отмечалось, что Рауш практически наверняка попадет в окончательную заявку сборной России на предстоящий чемпионат мира-2018.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Рауш Константин Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Sterh
1507634632
Молодец - честно. Если бы позвали в сборную Германии - нахрен позориться и занимать очередное 4-е место в группе.
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DOCTOR PENALTY
1507646404
" Что русскому хорошо, то немцу смерть...."
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x-x-x-x-x
1507655948
не супер игрок но лущче тех кто есть
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Серго24
1507664119
черчесов использует далбаебский стиль футбола а не немецкий...менять надо тренера пока не поздно
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