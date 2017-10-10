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    Барбоза: «Сборной России не будет легко в матче с Ираном»

    Известный агент Паулу Барбоза поделился своими ожиданиями от предстоящего контрольного матча сборной России с командой Ирана. Как было отмечено, подопечных Станислава Черчесова ожидает тяжелая игра.

    «Кейруш собрал довольно интересную команду, способную преподносить сюрпризы. Думаю, иранцы не станут мальчиками для битья на чемпионате мира.

    Легко вашей команде точно не будет. Недооценивать Иран ни в коем случае нельзя. Кейруш хорошо осведомлен о возможностях команды Станислава Черчесова. У него есть знакомые российские тренеры», – заявил агент.

    Матч Россия – Иран пройдет в Казани 10 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2017 12:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70674

      insider_retro 10 октября 2017, 15:42

      А на лёгкую игру никто и не рассчитывает... К сожалению, в мире сейчас совсем не много команд, которые наша сборная могла бы обыграть в полноги...

      2
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      Рейтинг: +27

      Прокоп42 10 октября 2017, 14:02

      Как бы "наши" бразильцы не забили сами себе)! А то понабрали не пойми кого, обрусевший Гильерме, это что такое и с чем его едят?!))) Или Натурализованный Фернандес)) тьфу блин, Наша Russia - Газмяс рулит!). P.S. А потом жалуемся, а почему сборная так "хорошо" играет?! Да потому что скоро играть будут на 90% сборной из Папуа Новой Гвинеи.... И сборная будет Наша Раздолбаша из Ералаша называться!)).

      0
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      Рейтинг: +128

      ParadoO 10 октября 2017, 13:09

      Ждём 2 автогола от защитника Ирана))

      2
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      Рейтинг: +1747

      max74 10 октября 2017, 13:00

      Азмун, как всегда, два ?

      5
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