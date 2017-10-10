Барбоза: «Сборной России не будет легко в матче с Ираном»

Известный агент Паулу Барбоза поделился своими ожиданиями от предстоящего контрольного матча сборной России с командой Ирана. Как было отмечено, подопечных Станислава Черчесова ожидает тяжелая игра.

«Кейруш собрал довольно интересную команду, способную преподносить сюрпризы. Думаю, иранцы не станут мальчиками для битья на чемпионате мира.

Легко вашей команде точно не будет. Недооценивать Иран ни в коем случае нельзя. Кейруш хорошо осведомлен о возможностях команды Станислава Черчесова. У него есть знакомые российские тренеры», – заявил агент.

Матч Россия – Иран пройдет в Казани 10 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.