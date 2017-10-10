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    «Краснодар» намерен стать первым клубом в России, который будет применять систему видеоповторов

    Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил о готовности «Краснодара» стать первым клубом, который опробует систему видеоповторов. «Быки» уже выбрали подходящее оборудование для своего стадиона.

    «Галицкий вышел с инициативой опробовать систему на стадионе «Краснодар». Так сказать, начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. «Краснодар» изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя.

    Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмем комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему внедрения видеорефери», – сказал Алаев.

    Ранее сообщалось, что установка системы видеоповторов обойдется каждому стадиону в 1,2 миллиона евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2017 12:01
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 10 октября 2017, 21:23

      1,2 мил ЕВРААА? ??? ДА ХУ. . . . Ня.
      Хлеб на 50 коп поднимим и ВСЁ! !!!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 октября 2017, 17:33

      говорили сначала что 1,2 миллиона рублей, сейчас уже евро что-ли?

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 октября 2017, 15:45

      я так понимаю в стоимость оборудования вложена мзда УЕФА и РФС?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 октября 2017, 15:32

      давно пора. Интересно, а кто раньше? РЖД или Галицкий?

      0
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      Рейтинг: +70674

      insider_retro 10 октября 2017, 14:58

      По первенству, пожалуй, Локомотив быстрее определился... А вот с оборудованием может быть засада... Всё будет, наверняка, замкнуто на какую-то контору, которая будет и устанавливать, и сертифицировать, и осуществлять сервисное обслуживание... Такой жирный кусок абы кому не отдадут...

      4
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 10 октября 2017, 14:43

      У руководства Локомотива тоже возникали такие идеи. Интересно, кто будет первее?

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 октября 2017, 14:29

      если это поможет честной победе в чемпионате то нужно а если опять лишь бы под москву прогнуться то нахрен не уперлось

      0
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 10 октября 2017, 14:26

      Молодец! нашёлся хоть один человек который хочет сдвинуть с места эту скрипучую телегу с грузом анахронизма

      5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 октября 2017, 14:18

      бббббогато живете.... может еще пяток стадионов для бедных команд в РФПЛ оборудуете? дело ведь нужное...

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 октября 2017, 13:41

      давно пора!!!

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