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  • «Краснодар» намерен стать первым клубом в России, который будет применять систему видеоповторов

«Краснодар» намерен стать первым клубом в России, который будет применять систему видеоповторов

10 октября 2017, 12:01
23

Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил о готовности «Краснодара» стать первым клубом, который опробует систему видеоповторов. «Быки» уже выбрали подходящее оборудование для своего стадиона.

«Галицкий вышел с инициативой опробовать систему на стадионе «Краснодар». Так сказать, начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. «Краснодар» изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя.

Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмем комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему внедрения видеорефери», – сказал Алаев.

Ранее сообщалось, что установка системы видеоповторов обойдется каждому стадиону в 1,2 миллиона евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (23)
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shahor
1507626182
Просто красавцы!Галицкому отдельный респект.
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yanedo
1507627890
Галицкому браво а вот этих-(-Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмем комплект у другой компании.) нужно сажать ведь очевидно Краснодар выберет оптимальный дешёвый вариант потому что за свои а МУДаКИ и компашка под распил
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bset
1507628231
Галицкий просто хорош. Его можно будет смело приравнивать к легендам российского футбола.
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Parham
1507631073
Большое уважение к Галицкому!!!
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STAFOR13
1507631457
Галицкий молодец! Сделал хороший клуб, любит футбол, поэтому и всё у него получается и получиться ещё больше, с таким владельцем клубу повезло!
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Karakush
1507631510
Галицкий один из немногих кто реально развивает футбол в России, детский в том числе
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VeniaminS
1507632108
давно пора!!!
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спартач-тверь
1507634773
Молодец! нашёлся хоть один человек который хочет сдвинуть с места эту скрипучую телегу с грузом анахронизма
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insider_retro
1507636717
По первенству, пожалуй, Локомотив быстрее определился... А вот с оборудованием может быть засада... Всё будет, наверняка, замкнуто на какую-то контору, которая будет и устанавливать, и сертифицировать, и осуществлять сервисное обслуживание... Такой жирный кусок абы кому не отдадут...
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3a zenit
1507639544
я так понимаю в стоимость оборудования вложена мзда УЕФА и РФС?
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