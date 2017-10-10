«Краснодар» намерен стать первым клубом в России, который будет применять систему видеоповторов

Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил о готовности «Краснодара» стать первым клубом, который опробует систему видеоповторов. «Быки» уже выбрали подходящее оборудование для своего стадиона.

«Галицкий вышел с инициативой опробовать систему на стадионе «Краснодар». Так сказать, начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. «Краснодар» изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя.

Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмем комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему внедрения видеорефери», – сказал Алаев.

Ранее сообщалось, что установка системы видеоповторов обойдется каждому стадиону в 1,2 миллиона евро.