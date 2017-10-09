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    Бубнов считает, что из-за ошибок Васина в сборную России на ЧМ-2018 может вернуться Василий Березуцкий

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в связи с ошибками защитника Виктора Васина в сборную России может вернуться Василий Березуцкий.

    Напомним, 35-летний игрок обороны ранее объявил о приостановлении карьеры за национальную команду.

    «Если Васин и дальше будет ошибаться, то перед стартом чемпионата мира могут обратиться к Василию Березуцкому. Судя по всему, базовой моделью сборной будет игра в три центральных защитника. Сборная может и в четыре защитника сыграть. Ну и в нападении базовая модель в два форварда в лице Кокорина и Смолова.

    А так ведущие сборные мира играют в два центральных защитника. Для нас на ЧМ в первую очередь будет важно сыграть надежно в обороне», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    09.10.2017 22:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 октября 2017, 04:53

      Вон лучше на Дьякова обратите внимания, человек в Европе играет. Надоело уже слушать про этих пенсионеров касячных.

      1
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 10 октября 2017, 00:19

      Что там Василий, давайте звать самого Бубнова

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 октября 2017, 00:07

      С такой обороной может вернуться Горлукович. )

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2017, 23:36

      вообще интересно посмотреть Бубнова на спортбоксе как он пилит футболистов,а не отрывки читать в сми.Бубнов четко расписал что Васин мудак и не достоин играть в сборной.

      1
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      Рейтинг: +467

      Vratarь 9 октября 2017, 23:28

      И Игнашевич! Как без аксакала?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 октября 2017, 23:28

      А Березуцкие не косячат? Сколько они голов себе на пару привезли? Не говоря уже об автоголах! Пусть Васин взрослеет и набирается опыта! Может что и срастется!

      1
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      Рейтинг: +600

      dimar > Serjoga 10 октября 2017, 00:03

      куда взрослеть то? ему через год тридцатник уже

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > dimar 10 октября 2017, 21:07

      Мозгами! И опыта набираться! У нас до 28 глухо в запасе "растут", а взрослеть начинают когда им за 30!

      0
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 9 октября 2017, 22:39

      ну ,хз в матче с МЮ привез нелепый гол ,да и староват скорость уже не та

      2
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      Рейтинг: +489

      mikitka 9 октября 2017, 22:22

      действительно. Березуцкий же отлично проявил себя в составе ЦСКА... ИЛИ НЕТ?!

      2
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