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  • Бубнов считает, что из-за ошибок Васина в сборную России на ЧМ-2018 может вернуться Василий Березуцкий

Бубнов считает, что из-за ошибок Васина в сборную России на ЧМ-2018 может вернуться Василий Березуцкий

9 октября 2017, 22:11
9

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в связи с ошибками защитника Виктора Васина в сборную России может вернуться Василий Березуцкий.

Напомним, 35-летний игрок обороны ранее объявил о приостановлении карьеры за национальную команду.

«Если Васин и дальше будет ошибаться, то перед стартом чемпионата мира могут обратиться к Василию Березуцкому. Судя по всему, базовой моделью сборной будет игра в три центральных защитника. Сборная может и в четыре защитника сыграть. Ну и в нападении базовая модель в два форварда в лице Кокорина и Смолова.

А так ведущие сборные мира играют в два центральных защитника. Для нас на ЧМ в первую очередь будет важно сыграть надежно в обороне», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Березуцкий Василий Васин Виктор Бубнов Александр
Комментарии (9)
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mikitka
1507576959
действительно. Березуцкий же отлично проявил себя в составе ЦСКА... ИЛИ НЕТ?!
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Serjoga
1507580897
А Березуцкие не косячат? Сколько они голов себе на пару привезли? Не говоря уже об автоголах! Пусть Васин взрослеет и набирается опыта! Может что и срастется!
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Vratarь
1507580901
И Игнашевич! Как без аксакала?
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3a zenit
1507581379
вообще интересно посмотреть Бубнова на спортбоксе как он пилит футболистов,а не отрывки читать в сми.Бубнов четко расписал что Васин мудак и не достоин играть в сборной.
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Супермачо
1507583258
С такой обороной может вернуться Горлукович. )
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VIKZH
1507583994
Что там Василий, давайте звать самого Бубнова
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Nesterenko
1507600396
Вон лучше на Дьякова обратите внимания, человек в Европе играет. Надоело уже слушать про этих пенсионеров касячных.
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