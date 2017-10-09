Бубнов считает, что из-за ошибок Васина в сборную России на ЧМ-2018 может вернуться Василий Березуцкий

Вон лучше на Дьякова обратите внимания, человек в Европе играет. Надоело уже слушать про этих пенсионеров касячных.
Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в связи с ошибками защитника Виктора Васина в сборную России может вернуться Василий Березуцкий.
Напомним, 35-летний игрок обороны ранее объявил о приостановлении карьеры за национальную команду.
«Если Васин и дальше будет ошибаться, то перед стартом чемпионата мира могут обратиться к Василию Березуцкому. Судя по всему, базовой моделью сборной будет игра в три центральных защитника. Сборная может и в четыре защитника сыграть. Ну и в нападении базовая модель в два форварда в лице Кокорина и Смолова.
А так ведущие сборные мира играют в два центральных защитника. Для нас на ЧМ в первую очередь будет важно сыграть надежно в обороне», – заявил Бубнов.