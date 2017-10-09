Олич ждет Пашалича в основе сборной Хорватии в ближайшем будущем

Экс-нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич отметил, что полузащитник «Спартака» Марио Пашалич имеет все шансы стать игроком основного состава национальной команды. По его мнению, 22-летний хавбек способен заменит в составе «шашечных» уже немолодого Луку Модрича.

«Да, полузащита – сильнейшая линия сборной Хорватии. Конкуренция огромная, но Пашалич молод, имеет опыт выступлений в больших клубах – «Монако», «Милане». Сейчас со «Спартаком» участвует в Лиге чемпионов. А Модричу уже 32 – играть осталось не так уж много, может, сезон-два. Так что время работает на Марио. Думаю, он способен пробиться в основу сборной, причем в ближайшем будущем», – сказал Олич.

Пашалич перешел в «Спартак» из «Челси» минувшим летом на правах аренды. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 12-ти матчах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.