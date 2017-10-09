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    Семак: «Уфа» и ЦСКА на поле «Октября» мучились, а не играли»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак по завершении товарищеского поединка с ЦСКА (0:1) отметил, что состояние газона на стадионе «Октябрь», на котором проходила встреча, находится в ужасном состоянии. По словам специалиста, команды мучились на поле.

    Напомним, игра проходила в формате два тайма по 35 минут.

    «Сделать таймы по 35 минут было пожеланием Виктора Михайловича Гончаренко. Мы согласились, так как договаривались давно о матче. Сегодня было сложно играть на таком тяжелом поле. Мучились и молодежные сборные, и мы сегодня. Поле ужасное. Салатич играл только одну игру в Кубке, а потом получил повреждение. Сейчас восстанавливается, говорить о сроках возвращения пока рано.

    Впереди еще много матчей. Конечно, «Зенит» стартовал очень здорово, имеет преимущество и заслуженно находится вверху турнирной таблице. Но предстоит еще много матчей и все может случится. По составу и по игре «Зенит» смотрится очень солидно. Сложно сказать, составит ли ему конкуренцию ЦСКА. Посмотрим, как сложится. Но в России есть три-четыре команды, которые могут навязать конкуренцию. «Локомотив» набрал хороший ход и идет за лидером. Встреча будет сложной – других не бывает. Но наше дело – играть и доставать очки. Нам они тоже необходимы», – сказал Семак.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2017 14:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 9 октября 2017, 20:41

      Зачем вообще он был нужен?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 9 октября 2017, 17:32

      Удачи Вам и "Уфе"!

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