Источник: «Милан» готов приобрести Агуэро в январе

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается, «Милан» готов приобрести игрока в зимнее трансферное окно. Манкунианцы, скорее всего, будут согласны пойти на продажу аргентинца в случае, если им удастся заполучить форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. Рыночная стоимость Агуэро оценивается в 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии шесть матчей, в которых шесть голов и отдал три результативные передачи.