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    Источник: «Милан» готов приобрести Агуэро в январе

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается, «Милан» готов приобрести игрока в зимнее трансферное окно. Манкунианцы, скорее всего, будут согласны пойти на продажу аргентинца в случае, если им удастся заполучить форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. Рыночная стоимость Агуэро оценивается в 65 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии шесть матчей, в которых шесть голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    08.10.2017 10:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 октября 2017, 14:17

      Нахер МС Санчес, когда есть Агуэро, которой каждый год голы клепает. Сделка явно не в пользу МС, если только купить Санчеса в пару к Агуэро.

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      Рейтинг: -205

      SKS6891 8 октября 2017, 11:15

      Было бы здорово.

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