«Баварии» интересны Доннарумма и тер Стеген

«Бавария» находится в поиске нового вратаря. Как сообщается, клуб рассматривает возможность подписания голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму или вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

Мюнхенцы приблизительно до марта потеряли из-за травмы Мануэля Нойера. Перспективы приобретения Доннаруммы весьма низки. Футболист лишь в этом году подписал со своим клубом новый многолетний контракт.

«Бавария» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда в семи матчах пропустила семь мячей.