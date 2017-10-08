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    «Баварии» интересны Доннарумма и тер Стеген

    «Бавария» находится в поиске нового вратаря. Как сообщается, клуб рассматривает возможность подписания голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму или вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

    Мюнхенцы приблизительно до марта потеряли из-за травмы Мануэля Нойера. Перспективы приобретения Доннаруммы весьма низки. Футболист лишь в этом году подписал со своим клубом новый многолетний контракт.

    «Бавария» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда в семи матчах пропустила семь мячей.

    Источник: Mundodeportivo

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    08.10.2017 06:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 октября 2017, 10:25

      губа не дура)

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 октября 2017, 10:21

      нафиг

      0
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