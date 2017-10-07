Товарищеский матч. Сборная России победила Южную Корею с помощью двух автоголов Ю-Ена

Сборная России одержала домашнюю победу над Южной Кореей в товарищеском матче.

В составе российский национальной команды голами отметились нападающий Федор Смолов и полузащитник Алексей Миранчук. Еще два мяча в свои ворота отправил Ким Ю-Ен на 55-й и 57-й минутах. За Южную Корею забивали Квон Кен-Вон и Чжи Донь-Вон.

Товарищеский матч

Россия – Южная Корея – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 44; 2:0 – Ю-Ен, 55 (в свои ворота); 3:0 – Ю-Ен, 57 (в свои ворота); 4:0 – Ал. Миранчук, 83; 4:1 – Кен-Вон, 87; 4:2 – Донь-Вон, 90+3.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков (Рауш, 64), Кузяев (Оздоев, 75), Ан. Миранчук (Тарасов, 46), Ерохин (Ал. Миранчук, 74), Самедов (Фернандес, 64), Кокорин, Смолов (Заболотный, 80).

Предупреждения: Кузяев, 8; Смолов, 74 – Ен Хюн Чо, 63.