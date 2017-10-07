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  • Товарищеский матч. Сборная России победила Южную Корею с помощью двух автоголов Ю-Ена

Товарищеский матч. Сборная России победила Южную Корею с помощью двух автоголов Ю-Ена

7 октября 2017, 18:51
48

Сборная России одержала домашнюю победу над Южной Кореей в товарищеском матче.

В составе российский национальной команды голами отметились нападающий Федор Смолов и полузащитник Алексей Миранчук. Еще два мяча в свои ворота отправил Ким Ю-Ен на 55-й и 57-й минутах. За Южную Корею забивали Квон Кен-Вон и Чжи Донь-Вон.

Товарищеский матч

Россия – Южная Корея – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 44; 2:0 – Ю-Ен, 55 (в свои ворота); 3:0 – Ю-Ен, 57 (в свои ворота); 4:0 – Ал. Миранчук, 83; 4:1 – Кен-Вон, 87; 4:2 – Донь-Вон, 90+3.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков (Рауш, 64), Кузяев (Оздоев, 75), Ан. Миранчук (Тарасов, 46), Ерохин (Ал. Миранчук, 74), Самедов (Фернандес, 64), Кокорин, Смолов (Заболотный, 80).

Предупреждения: Кузяев, 8; Смолов, 74 – Ен Хюн Чо, 63.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Южная Корея Ву-Ен Ченг
Комментарии (48)
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Zenit_72
1507391554
Комментатор повеселил Ким Ю-Ен в огне! Ким Ю-Ен Вступил в борьбу бомбардиров Российской сборной!
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turist82
1507391605
Акинфеев - дыра! Позорный мяч пропустил. Просто дыра. Если б не корейцы то не видать бы поьеды
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Tony_93
1507391673
Как была игра бей-беги так и осталось, голы случайность, Корея в раза 2 лучше смотрелась или спецом купили для Путина
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3a zenit
1507391822
уберите нахер этого конченного комментатора!Прогресса в сборной я не увидел,Акинфеев дыра играет по блату в сборной(ловит только то что летит в него).Счёт обманчив,игра сборной кусок прошлогоднего дерьма.Другие сборные кто хочет выиграть такой херни творить не будут как корейцы.
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turist82
1507391898
Причем сколько лет знаю конифеева - всегда он такие банки пропускает. Стабильно и постоянно. Там где обязан брать любой нормальный вратарь. Не понимаю за что его вечно хвалят. Дыра и есть дыра, посредственность. Из зенита надо было вратаря брать. Он там уровнем выше на порядок. А конифеева на пенсию
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Fan Loko mik
1507393382
Опозоримся мы на ЧМ как пить дать!!! Тренер 0, защиты нет! Кудряшов и Васин 0, я бы даже поставил -1! Миранчук Алексей, Кокорин, Смолов это пожалуй самые светлые пятна в этой огромной черной дыре. Есть ещё надежда на Головина и Дзагоева дай им бог здоровья! Да ещё Полоз впечатляет и больше пожалуй всё!
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Сибирь за Спартак
1507393720
Корейцы забили четыре, наши два, а победили мы 4-2. Парадокс.
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SunRomeS
1507393757
Ну вот куда Васина в сборную, на британский флаг его. Я в ЦСКА то боюсь, что этот косяк на ногах что-нибудь исполнит, так Черчесов еще и плюсы ему ставит....либо я чего-то недопонимаю, либо Черчесов думает усами.
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Zubo
1507394537
Продолжайте ставить Акинфеева и петь ему дифирамбы с непоколебимым упорством... Провал на ЧМ будет обеспечен
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Правдоруб100
1507397492
Результат ХРЕНОВЫЙ!!! По существу убираем два гола и что??? 2:2 - НИЧЬЯ с Кореей!!!! Считаю, что Черчесова к футболу БЛИЗКО ПОДПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!! Так НАХИМИЧИТЬ с более-менее неплохим подбором игроков ЭТО НАДО УМЕТЬ!!! Тренер просто ЧМО от футбола!!!!!!
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