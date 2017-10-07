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    Товарищеский матч. Сборная России победила Южную Корею с помощью двух автоголов Ю-Ена

    Сборная России одержала домашнюю победу над Южной Кореей в товарищеском матче.

    В составе российский национальной команды голами отметились нападающий Федор Смолов и полузащитник Алексей Миранчук. Еще два мяча в свои ворота отправил Ким Ю-Ен на 55-й и 57-й минутах. За Южную Корею забивали Квон Кен-Вон и Чжи Донь-Вон.

    Товарищеский матч

    Россия – Южная Корея – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 44; 2:0 – Ю-Ен, 55 (в свои ворота); 3:0 – Ю-Ен, 57 (в свои ворота); 4:0 – Ал. Миранчук, 83; 4:1 – Кен-Вон, 87; 4:2 – Донь-Вон, 90+3.

    Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков (Рауш, 64), Кузяев (Оздоев, 75), Ан. Миранчук (Тарасов, 46), Ерохин (Ал. Миранчук, 74), Самедов (Фернандес, 64), Кокорин, Смолов (Заболотный, 80).

    Предупреждения: Кузяев, 8; Смолов, 74 – Ен Хюн Чо, 63.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 18:51
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 8 октября 2017, 22:12

      Оказывается благодаря Акинфееву мы выиграли. Прочитал статью (смотрите ссылку) и долго смеялся.
      https://sport.mail.ru/news/football-national/31258887/?frommail=1

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 7 октября 2017, 20:40

      Коллективной и комбинационной игры так и нет, повезло с автоголами. Первый гол нам-привоз от Акинфеева, мяч не поймал, а отбил в поле, перехват, небольшой розыгрыш и получи. А то,что один раз выручил, так мячом в него попали. А второй гол - мог бы и выручить, мяч под рукой прошел.

      4
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 7 октября 2017, 20:31

      Результат ХРЕНОВЫЙ!!! По существу убираем два гола и что??? 2:2 - НИЧЬЯ с Кореей!!!! Считаю, что Черчесова к футболу БЛИЗКО ПОДПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!! Так НАХИМИЧИТЬ с более-менее неплохим подбором игроков ЭТО НАДО УМЕТЬ!!! Тренер просто ЧМО от футбола!!!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 октября 2017, 20:21

      Да повезло в этой игре нашим,вот и всех делов то.

      2
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      Рейтинг: +7867

      BarStep 7 октября 2017, 20:17

      Как можно из более/менее способных игроков сделать команду убожище..., видимо на это тоже талант нужен... Кто там исландцев тренирует? К нам этого товарища надо приглашать...

      3
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 7 октября 2017, 20:09

      Заболотный! Вот ты не отдал направо перед голом Миранчука, а решил ударить сам. Тебе уже сказали, что теперь ты будешь забивать только по большим праздникам. Сегодняшний матч это снова доказал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17982

      paracetamol 7 октября 2017, 19:54

      Защита дырявая, вратарь - дыра! Напы вроде ничего, но средняя линия невнятная. Чего бы сразу двух Миранчуков не выставить?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 октября 2017, 19:46

      Ну хоть так..))

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 октября 2017, 19:42

      Продолжайте ставить Акинфеева и петь ему дифирамбы с непоколебимым упорством... Провал на ЧМ будет обеспечен

      10
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol > Zubo 7 октября 2017, 19:55

      Певцов надо вычислить и примерно наказать!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 октября 2017, 19:34

      с последним голом почему зевака васин не побежал и не закрыл корейца

      4
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