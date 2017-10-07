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    Маротта: «Ювентус» готов пойти на большие финансовые жертвы, чтобы сохранить Дибалу»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что туринский клуб готов пойти на большие финансовые жертвы ради сохранение нападающего Пауло Дибалы на весь срок его карьеры.

    «Этот парень бесценен, потому что «Ювентус» – не торговый клуб. Я всегда повторяю, что будущее игрока в его руках. Он сам заявил, что хочет связать себя с нашим клубом на всю жизнь.

    Переведу: это означает, что мы пойдем на еще одну большую финансовую жертву, чтобы сохранить его. Скоро мы заключим с ним новый контракт, это то, о чем он нас просил», – сказал Маротта.

    Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему со стороны «Барселоны», «Реала», «ПСЖ» и «Челси».

    В нынешнем сезоне аргентинец забил 12 голов в 10-ти матчах. Его действующий контракт с «бьянконери» рассчитан до июля 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2017 16:39
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