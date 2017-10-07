Буффон – после ничьей с Македонией: «Не думаю, что победа что-то изменила бы»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон подвел итог ничьей с Македонией (1:1) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. «Скуадра Адзурра» лишилась шансов на выход с первого места группы G и сыграет в стыковых матчах.

«Это было не лучшее наше выступление. Поражение от Испании (0:3) ударило по уверенности команды – мы думали, что мы сильнее, чем на самом деле.

Мы по-прежнему отходим от матча с Македонией. Не думаю, что даже победа со счетом 1:0 бы что-то изменила. Этот результат только усилил необходимость выйти из нынешнего положения», – сказал 39-летний голкипер «Ювентуса».

В туринской встрече Буффон установил рекорд Европы по количеству игр за национальную сборную.

Благодаря ничьей команды Джампьеро Вентуры сборная Испании досрочно квалифицировалась на турнир в России.