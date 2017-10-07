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    Буффон – после ничьей с Македонией: «Не думаю, что победа что-то изменила бы»

    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон подвел итог ничьей с Македонией (1:1) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. «Скуадра Адзурра» лишилась шансов на выход с первого места группы G и сыграет в стыковых матчах.

    «Это было не лучшее наше выступление. Поражение от Испании (0:3) ударило по уверенности команды – мы думали, что мы сильнее, чем на самом деле.

    Мы по-прежнему отходим от матча с Македонией. Не думаю, что даже победа со счетом 1:0 бы что-то изменила. Этот результат только усилил необходимость выйти из нынешнего положения», – сказал 39-летний голкипер «Ювентуса».

    В туринской встрече Буффон установил рекорд Европы по количеству игр за национальную сборную.

    Благодаря ничьей команды Джампьеро Вентуры сборная Испании досрочно квалифицировалась на турнир в России.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2017 01:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1539

      isa361 7 октября 2017, 09:42

      и это сказал Буфонище

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 октября 2017, 07:10

      Если так руки опускать , то и в стыках пролетите !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 7 октября 2017, 03:10

      победа бы ничего не изменила. И так понятно. что ротация состава ведет ко дну

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