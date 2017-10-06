Дмитрий Черышев призвал не «топить» Акинфеева

Если - бы другим вратарям давали играть не по игре в год или по тайму за всю карьеру, тогда был-бы смысл оправдывать или "топить", а так посади Акинфеева на банку, а потом запусти через год и о чём тогда говорить? Игроку любой линии, да и просто любому человеку нужна не только мотивация, но и конкуренция, чтобы добровольно не уйти на пенсию.
Бывший главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев выразил поддержку голкиперу сборной России Игорю Акинфееву.
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отметил, что Акинфеев является игроком основного состава сборной.
«Черчесов – сам бывший вратарь. Он отлично знает, что делает. Если кто-то из вратарей хочет вытеснить Акинфеева из ворот и сыграть на домашнем чемпионате мира, пусть докажет это своей игрой и отношением к делу. Думаю, как только это произойдет, тренерский штаб заговорит про нового «номера один».
Вообще, вратари – это очень специфическая тема, и я, будучи тренером, сам туда стараюсь лишний раз не лезть. Поэтому давайте поддержим Акинфеева, а не будем его топить со словами, что пора заканчивать», – сказал Черышев.