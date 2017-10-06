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    Дмитрий Черышев призвал не «топить» Акинфеева

    Бывший главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев выразил поддержку голкиперу сборной России Игорю Акинфееву.

    Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отметил, что Акинфеев является игроком основного состава сборной.

    «Черчесов – сам бывший вратарь. Он отлично знает, что делает. Если кто-то из вратарей хочет вытеснить Акинфеева из ворот и сыграть на домашнем чемпионате мира, пусть докажет это своей игрой и отношением к делу. Думаю, как только это произойдет, тренерский штаб заговорит про нового «номера один».

    Вообще, вратари – это очень специфическая тема, и я, будучи тренером, сам туда стараюсь лишний раз не лезть. Поэтому давайте поддержим Акинфеева, а не будем его топить со словами, что пора заканчивать», – сказал Черышев.

    Источник: RT

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    06.10.2017 18:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 октября 2017, 23:21

      Если - бы другим вратарям давали играть не по игре в год или по тайму за всю карьеру, тогда был-бы смысл оправдывать или "топить", а так посади Акинфеева на банку, а потом запусти через год и о чём тогда говорить? Игроку любой линии, да и просто любому человеку нужна не только мотивация, но и конкуренция, чтобы добровольно не уйти на пенсию.

      1
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 6 октября 2017, 22:12

      У каждого есть свое мнение. И каждый вправе его высказывать. Если народ видит что Игорь на сегодняшний день не дотягивает до себя самого лучших времен и уступает в классе некоторым вратарям даже в РФПЛ, то почему должны делать вид что это не так. В конкретный момент, на мой взгляд, он уступает Луневу, Беленову и возможно Митрюшкину. Но никто не говорит о том чтобы "топить" Игоря.

      2
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      Рейтинг: +240

      _LM_ > _LM_ 7 октября 2017, 12:09

      Вот чем подкупает Акинфей, так это тем. что он просто хороший человек и возможно друг! И достойный в поведении спортсмен и гражданин. К нему невозможно относиться плохо, как к личности. Но есть спортивный принцип и им должен руководствоваться гл.тренер сборной. а не выпячивать свой характер и личностные отношения с игроками. Это и касается и продвижение Габулова с Кутеповым и не вызов Денисова с Мамаевым. Необъективность замечается сразу и на это реагируют не безразличные и мало-мальски понимающие в футболе болельщики.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 октября 2017, 20:51

      да никто Игоря не топит, просто свои ошибки надо хотя бы признавать

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Diesel133 6 октября 2017, 21:09

      Он и признает.

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      Рейтинг: +4086

      raritet 6 октября 2017, 20:34

      Оно и понятно, если поставить вместо Берез и Игнаша любую пару итальянских центральных уже будет другая картинка. Наши защитники опытные, но неповоротливые, а отвечает за конечный итог вратарь. Можно только посочувствовать.

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      Рейтинг: +532

      Бан 6 октября 2017, 18:46

      На сегодняшний момент, всех кого не ставили вместо Акинфеева в ворота сборонй, показывали себя мегадырками, хотя в чемпионате вроде творили чудеса.
      Достаточно вспомнить Лодыгина, который превратился в дрожащего мальчика, как только стал в рамку сборной.

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 > Бан 6 октября 2017, 21:46

      Я помню Рыжикова выпустили на второй тайм 2 удара 2 гола

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 октября 2017, 18:18

      Когда поставят на рамку другого вратаря, тогда и Игоря топить все перестанут, оставят его в покое, и пусть у себя в клубе хоть сто лет еще играет.

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