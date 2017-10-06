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Дмитрий Черышев призвал не «топить» Акинфеева

6 октября 2017, 18:12
9

Бывший главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев выразил поддержку голкиперу сборной России Игорю Акинфееву.

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отметил, что Акинфеев является игроком основного состава сборной.

«Черчесов – сам бывший вратарь. Он отлично знает, что делает. Если кто-то из вратарей хочет вытеснить Акинфеева из ворот и сыграть на домашнем чемпионате мира, пусть докажет это своей игрой и отношением к делу. Думаю, как только это произойдет, тренерский штаб заговорит про нового «номера один».

Вообще, вратари – это очень специфическая тема, и я, будучи тренером, сам туда стараюсь лишний раз не лезть. Поэтому давайте поддержим Акинфеева, а не будем его топить со словами, что пора заканчивать», – сказал Черышев.

Источник: RT
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Акинфеев Игорь Черышев Дмитрий
Комментарии (9)
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Freyk
1507303089
Когда поставят на рамку другого вратаря, тогда и Игоря топить все перестанут, оставят его в покое, и пусть у себя в клубе хоть сто лет еще играет.
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Бан
1507304810
На сегодняшний момент, всех кого не ставили вместо Акинфеева в ворота сборонй, показывали себя мегадырками, хотя в чемпионате вроде творили чудеса. Достаточно вспомнить Лодыгина, который превратился в дрожащего мальчика, как только стал в рамку сборной.
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raritet
1507311262
Оно и понятно, если поставить вместо Берез и Игнаша любую пару итальянских центральных уже будет другая картинка. Наши защитники опытные, но неповоротливые, а отвечает за конечный итог вратарь. Можно только посочувствовать.
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Diesel133
1507312303
да никто Игоря не топит, просто свои ошибки надо хотя бы признавать
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_LM_
1507317162
У каждого есть свое мнение. И каждый вправе его высказывать. Если народ видит что Игорь на сегодняшний день не дотягивает до себя самого лучших времен и уступает в классе некоторым вратарям даже в РФПЛ, то почему должны делать вид что это не так. В конкретный момент, на мой взгляд, он уступает Луневу, Беленову и возможно Митрюшкину. Но никто не говорит о том чтобы "топить" Игоря.
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Ще Гевара
1507321263
Если - бы другим вратарям давали играть не по игре в год или по тайму за всю карьеру, тогда был-бы смысл оправдывать или "топить", а так посади Акинфеева на банку, а потом запусти через год и о чём тогда говорить? Игроку любой линии, да и просто любому человеку нужна не только мотивация, но и конкуренция, чтобы добровольно не уйти на пенсию.
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