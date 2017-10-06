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  • Черчесов: «Вратари сборной – охотники, которым нужно доставать Акинфеева»

Черчесов: «Вратари сборной – охотники, которым нужно доставать Акинфеева»

6 октября 2017, 15:55
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о конкуренции в национальной команде во вратарской линии. Напомним, что на товарищеские матчи с Южной Кореей и Ираном в сборную были вызваны Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов.

«Хорошо, что можем подискутировать на тему вратарей, но мы ее пока не поднимаем. Вратари – это команда в команде. Здесь должна быть иерархия.

Я рад, что не только Лунев, но и другие вратари прибавляют. Одним словом, они охотники, а Игоря Акинфеева надо доставать. Это хорошая ситуация, на мой взгляд», – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Popularov
1507294779
Акинфеев первый и этим всё сказано! Лунёву ещё, не один сезон, предстоит доказывать, а Игорь Акинфеев по ПРАВУ ЛУЧШИЙ. Игорь Акинфеев всегда на высоте и отвечает классной игрой, в воротах сборной и клуба, на все сторонние ВЫПАДЫ против вратаря!!! Вспомните про вратарей, которых сватают некоторые на место Игоря Акинфеева - Рыжиков, Габулов, Беленов, Песьяков, Лодыгин, Синицын, Гильерме, Ребров, Крицюк, Джанаев, Медведев, Селихов и вот теперь Лунёв. Всех их "СВАТАЮТ" в приемники Акинфееву! Но каждый раз Игорь Акинфеев, своей МАСТЕРСКОЙ вратарской игрой, перечёркивал все сторонние потуги, спекулировать и разводить ДЕМАГОГИЮ на теме вратаря сборной! Игорь Акинфеев, как стоял, так и стоит в воротах сборной и не обращает никакого внимания на ИДИОТСКИЕ хотелки некоторых! Потому что все в России знают, окромя них, что Игорь Акинфеев НОМЕР один в воротах сборной. Он будет и дальше продолжать играть за сборную, несмотря на все провокации и выпады против него!
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Бабушка Зильзиля
1507294941
А ты получается загонщик))
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DOCTOR PENALTY
1507295770
Прямо ролевые игры какие-то. А вообще-то, Станислав Саламович, Акинфеева уже достали.
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prezent2017
1507298795
Чего Акинфея доставать? Он уже и так всех достал.
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yorgenbarenz
1507303495
Игорёк Акинфеев в игре с Манчестером показал своё мастерство,спасая от неминуемого позора поникшую команду.(англичане могли и 10 забить).Черчесов пусть поговорит о защитниках.Вот где есть о чём посудачить до ЧМ и после....
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monser08
1507305243
Короче ЧМ-2018 просрали.
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Serjoga
1507312049
Посмотрим на очередные косяки Акинфеева, наматеримся, а чинуши нам потом опять песенку споют про вратаря № 1! Когда шанс дадут Луневу?
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