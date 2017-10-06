Черчесов: «Вратари сборной – охотники, которым нужно доставать Акинфеева»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о конкуренции в национальной команде во вратарской линии. Напомним, что на товарищеские матчи с Южной Кореей и Ираном в сборную были вызваны Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов.

«Хорошо, что можем подискутировать на тему вратарей, но мы ее пока не поднимаем. Вратари – это команда в команде. Здесь должна быть иерархия.

Я рад, что не только Лунев, но и другие вратари прибавляют. Одним словом, они охотники, а Игоря Акинфеева надо доставать. Это хорошая ситуация, на мой взгляд», – сказал Черчесов.