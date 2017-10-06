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    Черчесов: «Вратари сборной – охотники, которым нужно доставать Акинфеева»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о конкуренции в национальной команде во вратарской линии. Напомним, что на товарищеские матчи с Южной Кореей и Ираном в сборную были вызваны Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов.

    «Хорошо, что можем подискутировать на тему вратарей, но мы ее пока не поднимаем. Вратари – это команда в команде. Здесь должна быть иерархия.

    Я рад, что не только Лунев, но и другие вратари прибавляют. Одним словом, они охотники, а Игоря Акинфеева надо доставать. Это хорошая ситуация, на мой взгляд», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2017 15:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 октября 2017, 20:47

      Посмотрим на очередные косяки Акинфеева, наматеримся, а чинуши нам потом опять песенку споют про вратаря № 1! Когда шанс дадут Луневу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 6 октября 2017, 18:54

      Короче ЧМ-2018 просрали.

      1
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 6 октября 2017, 18:24

      Игорёк Акинфеев в игре с Манчестером показал своё мастерство,спасая от неминуемого позора поникшую команду.(англичане могли и 10 забить).Черчесов пусть поговорит о защитниках.Вот где есть о чём посудачить до ЧМ и после....

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2017, 17:06

      Чего Акинфея доставать? Он уже и так всех достал.

      3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 16:16

      Прямо ролевые игры какие-то. А вообще-то, Станислав Саламович, Акинфеева уже достали.

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 6 октября 2017, 16:02

      А ты получается загонщик))

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 6 октября 2017, 15:59

      Акинфеев первый и этим всё сказано!
      Лунёву ещё, не один сезон, предстоит доказывать, а Игорь Акинфеев по ПРАВУ ЛУЧШИЙ.
      Игорь Акинфеев всегда на высоте и отвечает классной игрой, в воротах сборной и клуба, на все сторонние ВЫПАДЫ против вратаря!!!
      Вспомните про вратарей, которых сватают некоторые на место Игоря Акинфеева - Рыжиков, Габулов, Беленов, Песьяков, Лодыгин, Синицын, Гильерме, Ребров, Крицюк, Джанаев, Медведев, Селихов и вот теперь Лунёв.
      Всех их "СВАТАЮТ" в приемники Акинфееву!
      Но каждый раз Игорь Акинфеев, своей МАСТЕРСКОЙ вратарской игрой, перечёркивал все сторонние потуги, спекулировать и разводить ДЕМАГОГИЮ на теме вратаря сборной!
      Игорь Акинфеев, как стоял, так и стоит в воротах сборной и не обращает никакого внимания на ИДИОТСКИЕ хотелки некоторых!
      Потому что все в России знают, окромя них, что Игорь Акинфеев НОМЕР один в воротах сборной.
      Он будет и дальше продолжать играть за сборную, несмотря на все провокации и выпады против него!

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Popularov 6 октября 2017, 16:37

      Ну пусть он и дальше феерит в товарищеских матчах, а в самых ответственных играх, в которых нет права на ошибку, продолжает косячить?
      Сколько еще нужно людям доказывать, что они ни чем не хуже Акинфеева?
      Все познается в сравнении. Беленов и Лунев уж точно заслужили шанс.
      А появление вместо Беленова, Лунева и того же Селихова в составе сборной Габулова вообще смешно...

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Popularov 6 октября 2017, 17:07

      Сколько из-за него игр слили..., подсчитать не берусь.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Popularov 6 октября 2017, 17:33

      ну да всех их // СВАТАЮТ // прямо очередь за невестой

      2
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