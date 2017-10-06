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    Геркус: «Совету директоров «Локомотива» донесли озабоченность по ФФП»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об итогах совета директоров клуба, который состоялся сегодня в Москве.

    «Много чего обсуждалось, спортивные результаты, финансы. Совет директоров «Локомотива» доволен результатами.

    Менеджмент клуба донес до совета директоров ситуацию по финансовому фэйр-плей. Обменялись мнениями и донесли нашу озабоченность по этому поводу», — сказал Геркус.

    Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2017 15:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 7 октября 2017, 12:23

      Странно,вроде бы дорогих покупок как ПСЖ не совершали,да и трансферы
      довольно скромные!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2017, 17:10

      Чего там, разворовали лишнее чтоль, не понял!

      2
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      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > prezent2017 6 октября 2017, 19:47

      Разворовали, при Смородской.

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