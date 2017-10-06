Геркус: «Совету директоров «Локомотива» донесли озабоченность по ФФП»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об итогах совета директоров клуба, который состоялся сегодня в Москве.

«Много чего обсуждалось, спортивные результаты, финансы. Совет директоров «Локомотива» доволен результатами.

Менеджмент клуба донес до совета директоров ситуацию по финансовому фэйр-плей. Обменялись мнениями и донесли нашу озабоченность по этому поводу», — сказал Геркус.

Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.