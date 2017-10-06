Акинфеев: «Матч с Южной Кореей на ЧМ-2014? Я не живу прошлым»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев в преддверии товарищеского матча с Южной Кореей поделился воспоминаниями от встречи с командой на чемпионате мира 2014 года.

Напомним, что вратарь допустил ошибку на групповом этапе турнира против Южной Кореи, которая привела к голу.

– Насколько вы вычеркнули из памяти матч с Кореей на чемпионате мира? И как может оценить силу корейцев?

– Я не живу прошлым. Эта тема закрыта. В преддверии этого матча обсуждать это глупо.

Мы знаем, что сборная Кореи – быстрая команда. Многие выступает в Европе. За ЦСКА мы выступали против них в матчах с «Байером», «Тоттенхэмом». Мое мнение – команда сильная. Придется приложить усилия. Будет хорошая боевая игра.

Матч Россия – Южная Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17:00 по московскому времени.