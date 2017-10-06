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    Акинфеев: «Матч с Южной Кореей на ЧМ-2014? Я не живу прошлым»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев в преддверии товарищеского матча с Южной Кореей поделился воспоминаниями от встречи с командой на чемпионате мира 2014 года.

    Напомним, что вратарь допустил ошибку на групповом этапе турнира против Южной Кореи, которая привела к голу.

    – Насколько вы вычеркнули из памяти матч с Кореей на чемпионате мира? И как может оценить силу корейцев?

    – Я не живу прошлым. Эта тема закрыта. В преддверии этого матча обсуждать это глупо.

    Мы знаем, что сборная Кореи – быстрая команда. Многие выступает в Европе. За ЦСКА мы выступали против них в матчах с «Байером», «Тоттенхэмом». Мое мнение – команда сильная. Придется приложить усилия. Будет хорошая боевая игра.

    Матч Россия – Южная Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2017 13:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 октября 2017, 18:42

      а зря .. не живешь прошлым - наступаешь на те же грабли.. 41 гол в ЛЧ об этом напоминает

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2017, 18:23

      Неужто эту спящую красавицу опять лысы и усатый выставит?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 октября 2017, 14:44

      Скромно Игорь..Таких "умных" придурков посылай подальше. Кто старое помянет, тому глаз долой....Здоровья и удачи Всем.

      3
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 6 октября 2017, 14:12

      Меня одного пугает фраза - "Придется приложить усилия"

      2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 13:59

      И это правильно!!! Голова отформатирована, настрой имеется и если полевые игроки не напортачат, то можно надеяться на успешный исход поединка!!
      Доверие надо оправдывать!! Конкуренты поджимают!!...

      2
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 6 октября 2017, 13:55

      ахаха, я не живу прошлым, я продолжаю уверенно пропускать в настоящем))

      2
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > 4ekucT911 6 октября 2017, 15:59

      Ну, а кто не пропускает? Ребров, или может быть Селихов ( от "лидеров" нашего футбола "Анжи" и "Тосно" - по два мяча, а от Локо - 4 мяча, причем все 9 мячей пропущены уверенно)? Пропускает команда, а не игрок, впрочем и забивает тоже команда. Ошибки полевого игрока исправить можно, вратаря в большинстве случаев - нет. Если защита хорошая, то и вратарь играет уверенно, если нет, то - наоборот.

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 6 октября 2017, 13:49

      Как не живет прошлым? Когда он будет учиться на своих ошибках? В ответственных матчах этот человек много нервничает, и поэтому непростительно ошибался, как в том матче с корейцами.

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Бомбардиръ 6 октября 2017, 14:03

      По многим интервью наших игроков можно сделать вывод что они пытаются неудачный матч забыть и считают это самым правильным своим действием.Не слышал чтобы кто -то сказал что мы разбираем наши ошибки.Видимо им это претит.

      3
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Gullit 76 6 октября 2017, 14:11

      А лучше вообще не давать интервью!.. Пусть пресс-служба мучается... Болтовня в микрофон отвлекает, напрягает, а некоторым ненужные крылья и нимб прикрепляет...))

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > insider_retro 6 октября 2017, 16:55

      да верно подмечено его спросили про тот злополучный матч с корейцами и Игорёк вздрогнул и неприятные мысли поплыли что же будет в этом матче Как сыграю? НЕТ ВОПРОСА НЕТ ПРОБЛЕМ

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