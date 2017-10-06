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Акинфеев: «Матч с Южной Кореей на ЧМ-2014? Я не живу прошлым»

6 октября 2017, 13:40
10

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев в преддверии товарищеского матча с Южной Кореей поделился воспоминаниями от встречи с командой на чемпионате мира 2014 года.

Напомним, что вратарь допустил ошибку на групповом этапе турнира против Южной Кореи, которая привела к голу.

– Насколько вы вычеркнули из памяти матч с Кореей на чемпионате мира? И как может оценить силу корейцев?

– Я не живу прошлым. Эта тема закрыта. В преддверии этого матча обсуждать это глупо.

Мы знаем, что сборная Кореи – быстрая команда. Многие выступает в Европе. За ЦСКА мы выступали против них в матчах с «Байером», «Тоттенхэмом». Мое мнение – команда сильная. Придется приложить усилия. Будет хорошая боевая игра.

Матч Россия – Южная Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (10)
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4ekucT911
1507287332
ахаха, я не живу прошлым, я продолжаю уверенно пропускать в настоящем))
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insider_retro
1507287551
И это правильно!!! Голова отформатирована, настрой имеется и если полевые игроки не напортачат, то можно надеяться на успешный исход поединка!! Доверие надо оправдывать!! Конкуренты поджимают!!...
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Nikiforof
1507288357
Меня одного пугает фраза - "Придется приложить усилия"
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prtcs
1507290285
Скромно Игорь..Таких "умных" придурков посылай подальше. Кто старое помянет, тому глаз долой....Здоровья и удачи Всем.
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prezent2017
1507303425
Неужто эту спящую красавицу опять лысы и усатый выставит?
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кошмарик
1507304524
а зря .. не живешь прошлым - наступаешь на те же грабли.. 41 гол в ЛЧ об этом напоминает
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