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    Отбор на ЧМ-2018. Кейн вырвал для англичан победу над Словенией и другие результаты

    Сборная Англии в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Словении. В добавленное время единственный гол забил Гарри Кейн.

    Результаты других встреч представлены ниже.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 9-й тур

    Англия – Словения – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кейн, 90+4.

    Мальта – Литва – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Агиус, 23; 1:1 – Сливка, 53.

    Шотландия – Словакия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Шкртел, 89 (в свои ворота).

    Удаления: нет – Мак, 23.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 23:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 октября 2017, 00:20

      До последней минуты ждал, когда англичане забьют!

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