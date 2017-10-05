Отбор на ЧМ-2018. Кейн вырвал для англичан победу над Словенией и другие результаты

Сборная Англии в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Словении. В добавленное время единственный гол забил Гарри Кейн.

Результаты других встреч представлены ниже.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 9-й тур

Англия – Словения – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кейн, 90+4.

Мальта – Литва – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Агиус, 23; 1:1 – Сливка, 53.

Шотландия – Словакия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Шкртел, 89 (в свои ворота).

Удаления: нет – Мак, 23.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)