Отбор на ЧМ-2018. Кейн вырвал для англичан победу над Словенией и другие результаты

До последней минуты ждал, когда англичане забьют!
Сборная Англии в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Словении. В добавленное время единственный гол забил Гарри Кейн.
Результаты других встреч представлены ниже.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 9-й тур
Гол: 1:0 – Кейн, 90+4.
Голы: 1:0 – Агиус, 23; 1:1 – Сливка, 53.
Шотландия – Словакия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Шкртел, 89 (в свои ворота).
Удаления: нет – Мак, 23.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)