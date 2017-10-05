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    Источник: «Атлетико» подпишет травмированного Луатаро Мартинеса за 12 миллионов

    20-летний нападающий аргентинского «Расинга» Луатаро Мартинес станет игроком «Атлетико». Об этом сообщил журналист Питер Коатеш в своем твиттере. Согласно источнику, сумма сделки составит 12 миллионов евро.

    В июне футболист получил травму в матче 2-го раунда кубка Южной Америки против «Индепендьенте» (3:1). С тех пор он не выходил на поле.

    Мартинес является воспитанником клуба из Авельянеды и подписал взрослый контракт в июле 2015 года. На его счету девять голов в 27-ми матчах чемпионата Аргентины. На ЧМ-2017-U20 Мартинес забил два гола в трех матчах. Аргентинцы не вышли из группы.

    Источник: Twitter

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    05.10.2017 20:05
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