Источник: «Атлетико» подпишет травмированного Луатаро Мартинеса за 12 миллионов

20-летний нападающий аргентинского «Расинга» Луатаро Мартинес станет игроком «Атлетико». Об этом сообщил журналист Питер Коатеш в своем твиттере. Согласно источнику, сумма сделки составит 12 миллионов евро.

В июне футболист получил травму в матче 2-го раунда кубка Южной Америки против «Индепендьенте» (3:1). С тех пор он не выходил на поле.

Мартинес является воспитанником клуба из Авельянеды и подписал взрослый контракт в июле 2015 года. На его счету девять голов в 27-ми матчах чемпионата Аргентины. На ЧМ-2017-U20 Мартинес забил два гола в трех матчах. Аргентинцы не вышли из группы.