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  • Сычев: «Есть огромное желание попасть в основу «Локомотива». Не получается никак поговорить с Семиным»

Сычев: «Есть огромное желание попасть в основу «Локомотива». Не получается никак поговорить с Семиным»

5 октября 2017, 16:39
31

Капитан «Казанки» Дмитрий Сычев выразил надежду, что ему удастся вернуться в состав «Локомотива». При этом футболист понимает необходимость повышения качества своей игры.

«Конечно, у меня огромное желание попасть в основу. Делаю все, что в моих силах. А там уж… Как Юрий Палыч решит! И руководство клуба. Не получается никак поговорить с Семиным. У «Локомотива» один график, у нас – другой. Чтобы вернуться на элитный уровень, нужно забивать голы. И вообще показывать достойную игру», – заявил футболист.

Сычев в нынешнем сезоне во второй лиге провел восемь матчей, в которых забил один гол.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Казанка Сычев Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (31)
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insider_retro
1507212852
При всём уважении к былым заслугам Дмитрия, ему стоило бы более взвешенно подбирать слова для интервью... Вместо трепетного заявления о попытках выйти на уровень, получилась речь мальчика о непризнанных талантах... Типа, могу и желаю, но не замечают и не раговаривают... Забивное время достойных игр, к сожалению, закончилось безвозвратно!... Просто пора уже себя искать вне футбола... Всё наладится..)
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Bulat Sultanov
1507213912
Один гол в восьми матчах во второй лиге? Позвоните срочно кто-нибудь Станиславу Саламовичу!
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lekseij2007
1507215560
Дима, очнись ! Прошло твоё время.
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RamonCSKA
1507217472
1 гол в восьми матчах во второй лиге ,очень круто прямо вот видно мастер
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yorgenbarenz
1507219250
Именно в Локо тебя и уделали.В Спартаке ты был в шоколаде: маячил на острие,получал роскошные пасы и забивал. Домой помогать бегал редко.Захотелось звёздной зарплаты....Капризы,обиды. В Локо взяли с охотой,но вышла неувязочка : перевели на фланг и ты стал пахать за себя и за того парня. Убили,короче,бомбардира.Плюс обидные баннеры типа:" Так тебе и надо!"Спартак тебе стал,как консервная банка, намертво и больно привязанная к хвосту бездомного кота.
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Leon_ARS
1507219443
Ты это серьёзно? Ты когда, в последний раз, забивал, хотя бы во второй лиге? Слушайте, а есть, кто может замолвить за меня словечко Сёмину, я согласен на 50 % зарплату Сычёва, а что, я тоже могу бегать.
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Михас007
1507219989
да уже угомонись пенсионер
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Антибиотик
1507221818
Сколько на банке просидел, всё деньги с Локо сосал, теперь опять захотелось?
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Челнинец
1507221843
если только на прощальный матч!
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Fan Loko mik
1507224894
Восемь игр - один гол и это во второй лиге! Димон, о чём ещё ты хочешь поговорить с Ю. П.?
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