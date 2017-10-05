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    Сычев: «Есть огромное желание попасть в основу «Локомотива». Не получается никак поговорить с Семиным»

    Капитан «Казанки» Дмитрий Сычев выразил надежду, что ему удастся вернуться в состав «Локомотива». При этом футболист понимает необходимость повышения качества своей игры.

    «Конечно, у меня огромное желание попасть в основу. Делаю все, что в моих силах. А там уж… Как Юрий Палыч решит! И руководство клуба. Не получается никак поговорить с Семиным. У «Локомотива» один график, у нас – другой. Чтобы вернуться на элитный уровень, нужно забивать голы. И вообще показывать достойную игру», – заявил футболист.

    Сычев в нынешнем сезоне во второй лиге провел восемь матчей, в которых забил один гол.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.10.2017 16:39
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +84

      Defensore 5 октября 2017, 23:19

      Этот гол был вроде в первом туре, когда они кого-то разгромили с неприличным счётом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2017, 21:38

      В ЛФК твой путь лежит похоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2017, 21:37

      Один гол во второй лиге это круто! Точно к основе подгребает Сычик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 октября 2017, 20:34

      Восемь игр - один гол и это во второй лиге! Димон, о чём ещё ты хочешь поговорить с Ю. П.?

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Fan Loko mik 5 октября 2017, 21:13

      Хочет спросить как голы то забивать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 5 октября 2017, 20:32

      Со всем уважением, но думаю время ушло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 октября 2017, 20:27

      а чо говорить?? забей штук 30 голов, тогда и разговор будет..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 октября 2017, 19:53

      По Ватцапу?
      Или телефон кнопочный..?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100949

      zigbert 5 октября 2017, 19:45

      В душе Семин конечно улыбнется,но держать балласт в Локомотиве не целесообразно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2547

      Челнинец 5 октября 2017, 19:44

      если только на прощальный матч!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 5 октября 2017, 19:43

      Сколько на банке просидел, всё деньги с Локо сосал, теперь опять захотелось?

      3
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