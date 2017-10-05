Сычев: «Есть огромное желание попасть в основу «Локомотива». Не получается никак поговорить с Семиным»

Капитан «Казанки» Дмитрий Сычев выразил надежду, что ему удастся вернуться в состав «Локомотива». При этом футболист понимает необходимость повышения качества своей игры.

«Конечно, у меня огромное желание попасть в основу. Делаю все, что в моих силах. А там уж… Как Юрий Палыч решит! И руководство клуба. Не получается никак поговорить с Семиным. У «Локомотива» один график, у нас – другой. Чтобы вернуться на элитный уровень, нужно забивать голы. И вообще показывать достойную игру», – заявил футболист.

Сычев в нынешнем сезоне во второй лиге провел восемь матчей, в которых забил один гол.