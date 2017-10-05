Тренер «Спартака» Д’Урбано: «У меня нет конфликта с Адриано»

Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано отметил, что у нет конфликта с игроками команды. Ранее утверждалось, что некоторые футболисты красно-белых недовольны уровнем нагрузок на занятиях.

«Глушаков – незаурядная личность, у нас с капитаном нормальный диалог. Мне всех ребят перечислять?! У меня со многими хорошие отношения. Это не мешает давать те нагрузки, которые считаю нужными.

Отношения с Адриано? Хорошие. Никаких серьезных конфликтов не было, а рабочие моменты случаются со всеми. Скажем, Луис однажды вышел на тренировку без нагрудного датчика, который завалился за скамейку в раздевалке, а в другой раз не очень хотел выполнять беговые упражнения. Я ему сказал: надо было просто сразу сказать о датчике, мы поискали бы его вместе. И настоял на том, чтобы он отбегал положенное до конца. Вот это можно называть конфликтом?!» – сказал специалист.