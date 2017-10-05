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    Тренер «Спартака» Д’Урбано: «У меня нет конфликта с Адриано»

    Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано отметил, что у нет конфликта с игроками команды. Ранее утверждалось, что некоторые футболисты красно-белых недовольны уровнем нагрузок на занятиях.

    «Глушаков – незаурядная личность, у нас с капитаном нормальный диалог. Мне всех ребят перечислять?! У меня со многими хорошие отношения. Это не мешает давать те нагрузки, которые считаю нужными.

    Отношения с Адриано? Хорошие. Никаких серьезных конфликтов не было, а рабочие моменты случаются со всеми. Скажем, Луис однажды вышел на тренировку без нагрудного датчика, который завалился за скамейку в раздевалке, а в другой раз не очень хотел выполнять беговые упражнения. Я ему сказал: надо было просто сразу сказать о датчике, мы поискали бы его вместе. И настоял на том, чтобы он отбегал положенное до конца. Вот это можно называть конфликтом?!» – сказал специалист.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2017 16:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 октября 2017, 21:40

      Бедняга Д"Урбано сми пытается "выстрогать"из него итальянского "дурбано"сделав стрелочником в не удачах Спартака

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 октября 2017, 18:15

      злопыхатели только и хотят создать конфликт на ровном месте.

      2
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      Рейтинг: +33553

      oyabun 5 октября 2017, 16:48

      Этих миллионеров еще уговаривать надо "Ну побегай пожалуйста..". Вот дожились то!

      8
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 16:30

      Опять кто-то муть поднимает. Когда же уберут эту крысу. Под каким-же номером она играет? Хоть к великому инсайдеру Нобелю Арустамяну обращайся.

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