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  • Тренер «Спартака» Д’Урбано: «У меня нет конфликта с Адриано»

Тренер «Спартака» Д’Урбано: «У меня нет конфликта с Адриано»

5 октября 2017, 16:13
4

Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано отметил, что у нет конфликта с игроками команды. Ранее утверждалось, что некоторые футболисты красно-белых недовольны уровнем нагрузок на занятиях.

«Глушаков – незаурядная личность, у нас с капитаном нормальный диалог. Мне всех ребят перечислять?! У меня со многими хорошие отношения. Это не мешает давать те нагрузки, которые считаю нужными.

Отношения с Адриано? Хорошие. Никаких серьезных конфликтов не было, а рабочие моменты случаются со всеми. Скажем, Луис однажды вышел на тренировку без нагрудного датчика, который завалился за скамейку в раздевалке, а в другой раз не очень хотел выполнять беговые упражнения. Я ему сказал: надо было просто сразу сказать о датчике, мы поискали бы его вместе. И настоял на том, чтобы он отбегал положенное до конца. Вот это можно называть конфликтом?!» – сказал специалист.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Адриано Луис
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1507210247
Опять кто-то муть поднимает. Когда же уберут эту крысу. Под каким-же номером она играет? Хоть к великому инсайдеру Нобелю Арустамяну обращайся.
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oyabun
1507211287
Этих миллионеров еще уговаривать надо "Ну побегай пожалуйста..". Вот дожились то!
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OfaZavr
1507216505
злопыхатели только и хотят создать конфликт на ровном месте.
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fanchik
1507228812
Бедняга Д"Урбано сми пытается "выстрогать"из него итальянского "дурбано"сделав стрелочником в не удачах Спартака
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