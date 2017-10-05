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    Хайнкес сомневается, стоит ли ему возвращаться в «Баварию»

    Юпп Хайнкес сообщил, что может возглавить «Баварию». Как отметил специалист, ему необходимо взвешенно подойти к данному предложению.

    «Я покинул «Баварию» более четырех лет назад. С тех пор футбол стал другим. Пока ясности нет, возглавлю ли я клуб. Мне надо все обдумать. Клуб просит, чтобы я стал у руля команды до лета 2018 года», – приводит слова специалиста Rheinische Post.

    Хайнкес покинул «Баварию» в 2013 году, сумев за один сезон выиграть чемпионат Германии, Лигу чемпионов и Кубок Германии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 15:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 5 октября 2017, 18:41

      Возвращение обычно не сулит таких успехов, какие были прежде...

      0
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      Рейтинг: +11

      Krik_3 5 октября 2017, 18:27

      В Баварии сейчас такие времена что, много недовольных.
      Нужен человек с железным подходом. Хайнкес - авторитет.
      Таким был и Анчелотти, но правление хотело и рыбку съесть и косточкной не подавиться.
      Фавр, Тухель, Клопп, Энрике - люди знаменитые но не сильные волей.
      Хайнкес не хочит вести дела с правлением, о чем говорили и Эффенберг и Лам и Кан. Они то точно знают этих старых маразматиков!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 октября 2017, 17:01

      Такие коетракты - плевок в лицо большим тренерам.

      0
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 5 октября 2017, 16:34

      С ним Бавария в 2013 году была МАШИНОЙ. Пусть вернется если есть еще силы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Нижнетагильский бомж 5 октября 2017, 16:27

      Сидел бы уже на пенсии

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 октября 2017, 16:00

      Конечно сомневается. Сам то видит что команда Г и дело совсем не в тренере!
      Между прочим с 80% состава он работал 4 года назад. Ну и не забыть что Лам ушел (и Алонсоб но его кажется при Гвардиоле взяли)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 октября 2017, 15:43

      Пусть возвращается.

      1
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 5 октября 2017, 15:33

      Тебя из тюряги выпустили?

      -1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Tony_93 5 октября 2017, 15:43

      С Ули Хёнесом перепутали? Так и его давно выпустили

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > Tony_93 5 октября 2017, 17:04

      Ты даун? Думай, что пишешь, дебил малолетний.

      1
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 > El_Chori 5 октября 2017, 18:42

      Дауна в зеркале увидишь, чурка бл9, неудачный аборт ска

      0
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 > zatonn 5 октября 2017, 18:42

      Точно

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