Хайнкес сомневается, стоит ли ему возвращаться в «Баварию»

Юпп Хайнкес сообщил, что может возглавить «Баварию». Как отметил специалист, ему необходимо взвешенно подойти к данному предложению.

«Я покинул «Баварию» более четырех лет назад. С тех пор футбол стал другим. Пока ясности нет, возглавлю ли я клуб. Мне надо все обдумать. Клуб просит, чтобы я стал у руля команды до лета 2018 года», – приводит слова специалиста Rheinische Post.

Хайнкес покинул «Баварию» в 2013 году, сумев за один сезон выиграть чемпионат Германии, Лигу чемпионов и Кубок Германии.