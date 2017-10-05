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Хайнкес сомневается, стоит ли ему возвращаться в «Баварию»

5 октября 2017, 15:12
13

Юпп Хайнкес сообщил, что может возглавить «Баварию». Как отметил специалист, ему необходимо взвешенно подойти к данному предложению.

«Я покинул «Баварию» более четырех лет назад. С тех пор футбол стал другим. Пока ясности нет, возглавлю ли я клуб. Мне надо все обдумать. Клуб просит, чтобы я стал у руля команды до лета 2018 года», – приводит слова специалиста Rheinische Post.

Хайнкес покинул «Баварию» в 2013 году, сумев за один сезон выиграть чемпионат Германии, Лигу чемпионов и Кубок Германии.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Хайнкес Юпп
Комментарии (13)
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Tony_93
1507206834
Тебя из тюряги выпустили?
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zatonn
1507207382
Пусть возвращается.
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panmon
1507208401
Конечно сомневается. Сам то видит что команда Г и дело совсем не в тренере! Между прочим с 80% состава он работал 4 года назад. Ну и не забыть что Лам ушел (и Алонсоб но его кажется при Гвардиоле взяли)
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Нижнетагильский бомж
1507210041
Сидел бы уже на пенсии
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B I A N C O N E R I
1507210492
С ним Бавария в 2013 году была МАШИНОЙ. Пусть вернется если есть еще силы
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El_Chori
1507212082
Такие коетракты - плевок в лицо большим тренерам.
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Krik_3
1507217253
В Баварии сейчас такие времена что, много недовольных. Нужен человек с железным подходом. Хайнкес - авторитет. Таким был и Анчелотти, но правление хотело и рыбку съесть и косточкной не подавиться. Фавр, Тухель, Клопп, Энрике - люди знаменитые но не сильные волей. Хайнкес не хочит вести дела с правлением, о чем говорили и Эффенберг и Лам и Кан. Они то точно знают этих старых маразматиков!
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