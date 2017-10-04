Федун считает, что видеоповторы помогут нашему футболу

Я думаю: приспособятся игры не затягивать,
Честно будем друг дружку натягивать.
Кого только за телевизоры садить?
Будем учить?
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выразил свое мнение по вопросу скорого введения в РФПЛ видеоповторов. По словам функционера, новые технологии помогут российскому футболу.
«Это, безусловно, поможет нашему футболу, тут, я думаю, стоит обратиться за комментариями и к Сергею Галицкому, который поддерживает идею с видеоповторами. И мы тоже, как только будет принято это решение, ее установим», – заявил Федун.
С ним и Галицким не согласен президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.