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    Федун считает, что видеоповторы помогут нашему футболу

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выразил свое мнение по вопросу скорого введения в РФПЛ видеоповторов. По словам функционера, новые технологии помогут российскому футболу.

    «Это, безусловно, поможет нашему футболу, тут, я думаю, стоит обратиться за комментариями и к Сергею Галицкому, который поддерживает идею с видеоповторами. И мы тоже, как только будет принято это решение, ее установим», – заявил Федун.

    С ним и Галицким не согласен президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

    Источник: Р-Спорт

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    04.10.2017 21:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 5 октября 2017, 08:02

      Я думаю: приспособятся игры не затягивать,
      Честно будем друг дружку натягивать.
      Кого только за телевизоры садить?
      Будем учить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 октября 2017, 07:58

      Полностью согласен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 23:55

      А ещё, Леонид Арнольдович, нашему футболу поможет грамотное управление клубами и своевременное финансирование при их комплектовании.

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