Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каземиро будет капитаном сборной Бразилии в матчах против Боливии и Чили

    Полузащитник «Реала» Каземиро получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира к ЧМ-2018 против команд Боливии и Чили. 25-летний хавбек в этих матчах будет капитаном.

    «Просто вызываться в главную команды страны – уже достижение. Быть ее капитаном – огромная гордость. Не могу описать своей радости по этому поводу. Но у нас 11 капитанов и лидеров на поле», – сказал футболист.

    Матчи пройдут 5-го и 11-го октября.

    Сборная Бразилии лидирует в отборочном турнире Южной Америки после 16-ти туров.

    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2017 16:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11