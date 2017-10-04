Каземиро будет капитаном сборной Бразилии в матчах против Боливии и Чили

Полузащитник «Реала» Каземиро получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира к ЧМ-2018 против команд Боливии и Чили. 25-летний хавбек в этих матчах будет капитаном.

«Просто вызываться в главную команды страны – уже достижение. Быть ее капитаном – огромная гордость. Не могу описать своей радости по этому поводу. Но у нас 11 капитанов и лидеров на поле», – сказал футболист.

Матчи пройдут 5-го и 11-го октября.

Сборная Бразилии лидирует в отборочном турнире Южной Америки после 16-ти туров.